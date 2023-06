Compreremo i biglietti della Serie A su DAZN (con Vivaticket)

La stretta di mano appena annunciata consentirà di acquistare i biglietti delle partite di calcio direttamente su DAZN, grazie alla nuova collaborazione che lega la società a Vivaticket. L’integrazione tra le due piattaforme prenderà il via già entro le prossime settimane, prima dell’avvio della nuova stagione di Serie A, andando poi a completarsi in modo graduale attraverso diverse fasi.

DAZN e Vivaticket insieme per la vendita dei biglietti

Durante quello che nel comunicato stampa giunto in redazione è definito un iniziale soft launch, i tifosi saranno in grado di comprare i tagliandi mediante un sito Web dedicato. Poi lo potranno fare direttamente all’interno dell’applicazione per lo streaming, la stessa utilizzata per seguire i match in diretta, con un solo account.

Stando a quanto reso noto, tra le prime squadre aderenti all’iniziativa figurano Inter, Lazio, Fiorentina, Bologna e Torino. Con tutta probabilità, se ne aggiungeranno altre più avanti, appartenenti alla massima divisione e non solo. Riportiamo di seguito le parole di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

Il ticketing delle partite di calcio sarà presto a portata di click sulla nostra app. La partnership stretta con Vivaticket, player di riferimento per il mercato italiano e già partner di importanti squadre di calcio, rappresenta un unicum per DAZN nel Mondo e prosegue nella direzione di far diventare la nostra piattaforma punto di riferimento per i tifosi e business partner per le leghe sportive e le squadre.

Restando in tema, ricordiamo che questa settimana potrebbe essere quella decisiva per l’assegnazione dei diritti TV relativi alle prossime stagioni. Chiudiamo con la dichiarazione attribuita a Silvano Taiani, CEO di Vivaticket.

La collaborazione con un partner di questo spessore e prestigio ci porterà sicuramente grandi benefici, sia in termini di audience, per il raggiungimento di nuovi target, che di visibilità. L’accoppiata Vivaticket-DAZN rappresenta una novità senza precedenti, che ci aiuterà ad essere sempre più vicini ai nostri clienti mentre vivono le loro passioni. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di una partnership che possa portare a grandi sviluppi futuri.

