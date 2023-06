Serie B passa su Sky e DAZN: rotto accordo con Helbiz

Nella stessa giornata in cui si aprono le danze per i diritti TV della Coppa Italia e della Super Coppa per le stagioni 2024-27, c’è un cambiamento importante per la Lega Serie B. Coloro che seguono anche il secondo campionato italiano, infatti, non dovranno più utilizzare la piattaforma Helbiz Live. La Lega B ha rescisso il contratto per inadempienze contrattuali e, per la stagione 2023-24, saranno Sky e DAZN a trasmettere la competizione.

La Serie B passa a Sky e DAZN

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di TV Digital Divide, la Lega Serie B ha riassegnato i diritti TV a Sky e DAZN per 2 milioni in più ciascuno. Dunque, nella stagione sportiva 2023/2024 il corrispettivo che ognuno dei licenziatari è tenuto a corrispondere è il seguente: il pacchetto 1 richiederà a Sky Italia il pagamento di 16 milioni di euro + IVA, mentre il pacchetto 2 richiederà 12 milioni di euro + IVA a Sky Italia e DAZN.

A causa dei mancati pagamenti di Helbiz, pertanto, la Lega Serie B noteranno la mancanza di 6 milioni di euro di ricavi da diritti TV.

Trattandosi peraltro del distributore esclusivo dei diritti audiovisivi su scala globale della Serie BKT, in assenza di un accordo tra la Lega B ed Helbiz Media quest’ultima non fornirà più la copertura a un totale di 30 Paesi tra broadcaster, OTT, agenzie di betting e altri potenziali distributori.

Non è ancora chiaro se la società si tirerà del tutto fuori dalla gara futura per la Serie B. Solo un dettaglio è certo: con la risoluzione del contratto, gli italiani che seguono il secondo campionato dovranno affidarsi a Sky e DAZN almeno per la stagione 2023-24. Dopodiché, la situazione potrebbe mutare ancora una volta.