Diritti TV calcio: aperta gara per Coppa Italia 2024-27

In attesa delle decisioni finali per i diritti TV della Serie A, la stessa Lega Serie A ha pubblicato il bando di gara per Coppa Italia e Super Coppa. L’acquisizione della licenza per la trasmissione delle competizioni italiane in televisione riguarderà le stagioni dal 2024 al 2027 e prevede un unico pacchetto di diritti per dirette, differite e proposte on demand su tutte le piattaforme. Le offerte dovranno essere presentate entro il 13 luglio 2023.

Aperta gara per diritti TV Coppa Italia e Super Coppa

Come riportato da TV Digital Divide, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha pubblicato l’invito per l’acquisizione dei diritti audiovisivi per le stagioni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 nelle ultime ore, valutando un prezzo minimo di 62 milioni di euro annui al fine di trasmettere gli eventi citati su digitale terrestre, satellite, Internet e mobile.

La Coppa Italia, ricordiamo, manterrà la stessa formula di sempre con squadre di Serie A, Serie B e Serie C; al contrario, la Super Coppa cambia formato accogliendo le squadre al primo e secondo posto della classifica di Serie A alla fine della stagione, oltre alle due squadre finaliste della Coppa Italia, per due semifinali e una finale da completare in tre giorni.

Attualmente, ricordiamo, i diritti di Coppa Italia e Super Coppa sono detenuti da Mediaset con un contratto triennale da 48 milioni di euro. La concorrenza sarà spietata, specialmente visto il ritiro di Rai dalla gara per i diritti TV per il campionato di Serie A: con più risorse a disposizione rispetto all’emittente di Cologno Monzese, ancora interessata al pacchetto per il campionato massimo italiano assieme a Sky e DAZN, potrebbe aggiudicarsi di nuovo i diritti per le prossime tre stagioni. D’altro canto, però, dalla Lombardia potrebbero rivelarsi particolarmente agguerriti al fine di aggiudicarsi nuovamente un accordo e mantenere l’esclusiva.