Dead Internet Theory: è vero che i bot infestano Internet?

Capita frequentemente di avere la sensazione che le risposte ottenute sui social media o su altre piattaforme non provengano da persone reali. Questa percezione si basa su elementi concreti.

Ad esempio, molte risposte appaiono estremamente generiche o ripetitive, come se fossero generate automaticamente. Inoltre, analisi del traffico Internet hanno rivelato che una percentuale significativa dell’attività online è generata da bot e algoritmi di intelligenza artificiale, non da persone.

Secondo la Dead Internet Theory (la teoria dell’internet morto), questi fattori indicano che il coinvolgimento umano online sta diminuendo drasticamente. Il vivace e ricco mondo virtuale che conosciamo sarebbe sempre più dominato da contenuti e interazioni artificiali, prive di autenticità. In questo modo, la rete starebbe perdendo la sua natura di spazio di scambio e creazione umana.

Cos’è la Dead Internet Theory?

La teoria dell’Internet morto è l’idea che i contenuti di Internet siano per lo più generati dalle macchine o automatizzati con mezzi artificiali, come l’AI generativa o i bot. A causa dell’aumento dei contenuti generati dalle macchine e dei “bot”, i sostenitori della teoria suggeriscono che la data in cui Internet è ufficialmente “morto” è intorno al 2016.

Secondo la teoria originale dell’Internet morto, la progressiva sostituzione di contenuti e interazioni umane con quelle generate da bot e intelligenza artificiale sarebbe intenzionale. L’obiettivo sarebbe manipolare gli utenti, ad esempio influenzando le loro decisioni di consumo attraverso messaggi pubblicitari mirati veicolati in modo subdolo dai bot.

Alcuni sostenitori della teoria ritengono che questo “inquinamento” dell’attività online da parte di software è orchestrato dai governi per controllare e manipolare gli elettori, indirizzando le loro opinioni. In passato queste idee erano viste come teorie cospirazioniste eccentriche.

Ma con la rapida diffusione dell’intelligenza artificiale negli ultimi anni, simili scenari di manipolazione tramite bot e contenuti generati con l’AI stanno diventando più verosimili e preoccupanti agli occhi dell’opinione pubblica. Per questo la teoria dell’Internet morto sta guadagnando maggiore considerazione, spingendo gli utenti a porsi domande sulla provenienza dei contenuti online che leggono e con cui interagiscono.

Gli elementi chiave della teoria dell’Internet morto

1. L’ascesa dei bot

Un aspetto centrale della teoria dell’Internet morto si basa sull’aumento esplosivo dei bot. La teoria suggerisce che una parte significativa dell’attività online, dalla creazione di contenuti alle interazioni sui social media, potrebbe essere guidata da programmi automatizzati.

Questi bot possono sfornare contenuti, gonfiare le metriche di coinvolgimento e persino manipolare le conversazioni. Gli utenti ne sono diventati consapevoli durante le elezioni presidenziali americane del 2016, quando sia gli utenti di destra che quelli di sinistra hanno accusato la parte opposta di utilizzare i bot per diffondere “fake news” e influenzare l’opinione pubblica.

La proliferazione degli utenti “bot” è diventata in seguito un punto critico durante l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, ora noto come X, nel 2022. Poco dopo l’offerta iniziale per la piattaforma, Musk ha annunciato la sua intenzione di rescindere l’accordo, sulla base del fatto che Twitter aveva violato l’accordo rifiutandosi di ridurre i bot.

Il magnate della tecnologia ha contestato l’affermazione di Twitter secondo cui meno del 5% dei suoi utenti giornalieri erano bot, impiegando due team di ricerca che hanno scoperto che il numero era più realisticamente dell’11-13,7% e, soprattutto, che questi utenti bot erano responsabili di una quantità sproporzionata di contenuti generati sulla piattaforma.

2. L’ascesa dell’intelligenza artificiale

Analogamente all’ascesa dei bot, la diffusione esplosiva dell’intelligenza artificiale ha contribuito in modo massiccio a far crescere la convinzione che la dead internet theory abbia preso piede. I contenuti generati dall’AI, tra cui immagini, video e testi, avanzano a rotta di collo. Modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT e Gemini possono persino superare alcuni parametri di riferimento umani. Molti, soprattutto gli utenti più anziani e meno esperti di tecnologia, non sono in grado di identificare i contenuti generati dall’AI.

Senza contare che i contenuti generati dall’intelligenza artificiale diventeranno sempre più indistinguibili dai contenuti generati dall’uomo man mano che i modelli linguistici di grandi dimensioni migliorano. I progressi dell’AI, infatti, consentono di creare contenuti dall’aspetto realistico, come immagini, video e persino testi che possono imitare lo stile di scrittura umano. Ciò solleva preoccupazioni sull’autenticità delle informazioni online e sul potenziale dei deepfake di manipolare l’opinione pubblica.

La teoria dell’Internet morto tira in ballo anche il ruolo degli algoritmi nel plasmare le esperienze online. Questi algoritmi possono determinare quali contenuti appaiono nei risultati di ricerca, nei feed dei social media e nei video consigliati.

Questo può significare la creazione di massa di contenuti generati dall’intelligenza artificiale che inquinano i feed per generare coinvolgimento e ricavi. Recentemente su Facebook sono circolate immagini insolite che combinano figure religiose come Gesù con assistenti di volo. Questo tipo di immagini, generalmente, sono generate dall’AI e condivise da account che sembrano essere spam.

Il motivo di questa tendenza non è del tutto chiaro, ma è probabile che si tratti di “engagement bait“, ovvero di immagini progettate per catturare l’attenzione e ottenere una reazione da parte degli spettatori, incoraggiandoli a mettere “mi piace”, commentare o condividere il post. Questo può essere un modo per aumentare la visibilità dell’account di spam.

Questi post potrebbero anche essere utilizzati per identificare gli utenti che cadono nella trappola dei contenuti clickbait, ignari dell’intelligenza artificiale che sembra ovvia agli utenti più esperti di tecnologia. Se qualcuno non mette in dubbio la stranezza dell’immagine o la legittimità dell’account che l’ha pubblicata, potrebbe essere meno propenso a riconoscere i segnali di social engineering o di truffe di phishing in futuro.

Una volta identificati, questi utenti potrebbero essere presi di mira dagli spammer con truffe più credibili o contenuti falsi, inducendoli potenzialmente a cliccare su link fraudolenti o a condividere dati sensibili, soprattutto quando il loro account Facebook potrebbe già essere ricco di informazioni personali che possono essere sfruttate.

3. L’ascesa della curatela algoritmica

In origine su Internet i contenuti venivano mostrati in ordine cronologico: gli utenti vedevano i post in base alla loro data di pubblicazione, dal più recente al meno recente. Questo modello dava a tutti i creatori di contenuti la stessa possibilità di essere visti e favoriva il dibattito aperto, con i social media che funzionavano come “piazze digitali” in cui si incontravano facilmente opinioni diverse.

Ora questo modello è stato soppiantato dai sistemi di raccomandazione algoritmici, che mostrano agli utenti i contenuti ritenuti più rilevanti in base alle loro preferenze. Ciò può creare “camere dell’eco” in cui gli utenti vedono solo contenuti in linea con le loro opinioni, senza confrontarsi con punti di vista diversi.

Si ha l’illusione di un falso consenso. Sui social questo meccanismo fa emergere soprattutto i contenuti più estremi e controversi, che generano più interazione. Si perde la possibilità di un confronto più equilibrato tra diverse prospettive.

4. Radicalizzazione algoritmica

La “radicalizzazione algoritmica” si riferisce al processo per cui gli algoritmi di social media e siti come YouTube e Facebook portano gradualmente gli utenti verso contenuti sempre più estremisti e radicali. Il meccanismo è il seguente: questi algoritmi hanno come obiettivo principale quello di far rimanere l’utente il più a lungo possibile sulla piattaforma, per mostrare più pubblicità e generare entrate.

Per fare ciò suggeriscono contenuti che suscitano forti emozioni e coinvolgimento, come quelli sensazionalistici o estremisti. Quando l’utente interagisce con questi contenuti, l’algoritmo inizia a raccomandargliene via via di più estremi.

L’utente può finire in una sorta di “tunnel” fatto di contenuti radicali, restando isolato da punti di vista più moderati. Secondo la teoria dell’Internet morto, questi algoritmi sono diventati così centrali da aver soppiantato lo scambio libero di idee, spingendo il coinvolgimento degli utenti anche tramite contenuti radicalizzanti.

La teoria dell’Internet morto è vera?

La teoria dell’Internet morto probabilmente esagera nel sostenere che i bot e l’intelligenza artificiale abbiano completamente sostituito gli esseri umani online. Tuttavia solleva preoccupazioni rilevanti sul funzionamento attuale di internet.

L’ascesa dei contenuti generati da AI rende sempre più difficile distinguere se un contenuto sia stato creato da un essere umano o da una macchina. Man mano che l’IA migliora, questa distinzione sarà sempre più complessa. Inoltre è vero che gli algoritmi danno priorità ai contenuti che aumentano il coinvolgimento, a prescindere dalla loro accuratezza.

In questo modo gli utenti finiscono per vedere soprattutto informazioni che confermano le loro idee, riducendo l’esposizione a punti di vista diversi. Questi aspetti possono portare alla diffusione di disinformazione e ad una maggiore polarizzazione, dato che le persone rimangono nella propria “bolla” di idee.

Tuttavia, questo non significa che Internet sia “morto”, o almeno non ancora. Comunità di nicchia, piattaforme indipendenti e opportunità di dialogo aperto esistono ancora, anche se su scala ridotta. Internet è in continua evoluzione, con l’emergere di nuovi strumenti e piattaforme che sfidano il dominio di ogni singola entità o algoritmo.

Ad esempio, l’app “BeReal” ha guadagnato una grande popolarità nel 2022. Questa nuova piattaforma si è concentrata sulla cattura di momenti inediti e in tempo reale di persone che si conoscevano personalmente e ha interrotto la tendenza dei feed pubblici meticolosamente curati spesso visti su altre piattaforme.

La teoria dell’Internet morto solleva importanti interrogativi sul ruolo della tecnologia nella nostra vita online. Sebbene sia esagerato affermare che Internet sia completamente “morto”, l’ascesa dei bot e dell’intelligenza artificiale mette indubbiamente in discussione la nostra percezione di autenticità e richiede un pensiero critico quando si naviga in Internet.