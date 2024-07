Deadpool e Wolverine nascosti nell'Easter Egg di Circle to Search

Google è famosa per includere divertenti sorprese nascoste, chiamate Easter egg, nei suoi prodotti e servizi. Pur non avendo alcuna utilità pratica, gli Easter egg contribuiscono a rendere l’esperienza di utilizzo dei prodotti di Big G più divertente e coinvolgente, e dimostrano che anche gli sviluppatori di software sanno essere simpatici (ogni tanto!).

Ora, Google ha deciso di introdurre il primo Easter egg in Circle to Search, la sua funzione di ricerca in espansione, per promuovere il nuovo film Marvel “Deadpool & Wolverine“. A proposito di Marvel, recentemente Scarlett Johansson ha dichiarato che Sam Altman sarebbe un eccellente villain, addirittura con un braccio robotico!

Circle to Search: una funzione in crescita

Inizialmente disponibile solo su alcuni nuovi telefoni, Circle to Search si è gradualmente estesa a un numero sempre maggiore di dispositivi. Google prevede che entro la fine dell’anno sarà presente su ben 200 milioni di smartphone.

È probabile che sia già disponibile sui telefoni Pixel o Galaxy, ma la presenza di una funzione non implica necessariamente che gli utenti la conoscano abbastanza da utilizzarla regolarmente. Questo nuovo Easter egg potrebbe essere il modo di Google per convincere più persone a sperimentare la ricerca gestuale di Circle to Search.

L’Easter egg di Deadpool in azione

Secondo quanto riportato da Android Police, quando si utilizza Circle to Search per cercare qualcosa di sufficientemente correlato a Deadpool e Wolverine, apparirà un personaggio animato o un’illustrazione del film in cima alla scheda con i risultati della ricerca. Tuttavia, il sito fa notare che l’Easter egg è ancora in fase di implementazione, quindi non tutti gli utenti potrebbero vederlo immediatamente sui propri dispositivi.

Tempismo perfetto per capitalizzare l’uscita del film

Con “Deadpool & Wolverine” appena uscito nelle sale cinematografiche, Google farebbe bene a non aspettare troppo per distribuire questo Easter egg agli utenti, poiché potrebbe essere il modo perfetto per attirare l’attenzione su questa nuova funzione che consente di fare ricerche da qualsiasi punto dello schermo del telefono, con i gesti, cerchiando, sottolineando o scarabocchiando.