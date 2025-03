Debian 13: la versione con KDE avrà Plasma 6.3.5

Debian 13 Trixie verrà lanciato a metà di quest’anno, tra pochi mesi, essendo anche una versione molto attesa da parte della comunità, trattandosi di una distribuzione Linux sia altamente affidabile che molto performante, specie su desktop oltre che su server. Motivo per cui l’annuncio di una nuova versione suscita sempre interesse verso gli utenti che apprezzano il sistema operativo.

Secondo le ultime informazioni, tra le novità attese, l’edizione KDE della nuova versione avrà Plasma 6.3.5, un aggiornamento che ancora deve essere rilasciato e che sarà disponibile in tempo per il lancio di Trixie.

Debian 13: Plasma 6.3.5 per l’edizione KDE

Mentre per quanto riguarda l’edizione GNOME di Debian 13 si sa già che sarà presente GNOME 48, è stato da poco reso noto che quella KDE avrà Plasma 6.3.5. Inoltre, la nuova versione di Trixie includerà sia Qt 6.8.2 che uno stack mantenuto per Qt 5.15.15. Quest’ultimo è entrato già in modalità di manutenzione profonda e gli sviluppatori hanno intenzione di includere solo una parte dello stack, insieme a KDE Frameworks 5 e alcune app Gear selezionate, in modo da assicurare la retrocompatibilità.

Per far in modo che il sistema sia più snello, e soprattutto a prova di futuro, gli sviluppatori hanno confermato che non verranno più distribuite versioni che contengono librerie esterne di Qt5 e Qt6. Oltre a ciò, verrà aggiornata la raccolta di app KDE Gear alla versione 21.12.3, sebbene alcune applicazioni non potrebbero da subito essere disponibili a causa di possibili posticipazioni da parte di KDE dovute a blocchi di rilascio e di eventuali transizioni di librerie richieste.

Lo sviluppo di Debian 13 prevede anche altre aggiunte mirate prima del congelamento, che riguardano sia Qt 6.8.2 e Plasma 6.3.5. Nello specifico, KDE prevede l’aggiunta anche dei precedenti aggiornamenti di Plasma, ovvero 6.3.3 e 6.3.4, in modo da garantire un’integrazione stabile delle ultime funzionalità. La versione 6.3.5 sarà l’ultima prima di Plasma 6.4, il quale dovrebbe uscire il 6 maggio, ben oltre una settimana prima dell’uscita di Trixie.