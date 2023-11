Decoder Digitale Terrestre 2023 a SCOMPARSA: solo 19€ su eBay

Sbrigati se vuoi aggiornare il tuo vecchio televisore al prossimo DVB-T2 con meno di 20 euro scegliendo un prodotto di altissima qualità. Acquista il Decoder Digitale Terrestre Fenner Mini Stick a soli 19,99 euro! Si tratta di un prezzo decisamente conveniente per questo apparecchio a scomparsa. Infatti, grazie alla sua tecnologia avanzata e alle dimensioni ultra compatte, lo installi direttamente dietro la televisione.

Decoder Digitale Terrestre 2023 Fenner Mini Stick

Perché buttare via il tuo vecchio televisore se ancora è in buone condizioni? Dagli nuova vita con il Decoder Digitale Terrestre Fenner Mini Stick. Così piccolo, è perfetto nel caso in cui hai la televisione appesa al muro oppure non vuoi deturpare l’arredamento con antiestetici box appoggiati sui mobili. Semplicissimo da utilizzare, si collega direttamente tramite cavo HDMI flessibile. Grazie alla ricerca automatica dei canali ricevi tutti quelli gratuiti disponibili.

Acquistalo subito a soli 19,99 euro. Ricordati che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.