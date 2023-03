Decoder Digitale Terrestre Diprogress Stick: nascondilo dietro la TV

Aggiorna il tuo vecchio televisore al nuovo standard trasmissivo DVB-T2 con stile. Acquista subito il Decoder Digitale Terrestre Diprogress Stick TV a soli 25 euro, invece di 30,99 euro. Avrai a tua disposizione un ricevitore potente e funzionale che si nasconde dietro qualsiasi TV grazie al supporto HDMI integrato nella scocca.

Si installa molto facilmente, come fosse una comunissima Pen Drive. Tuttavia, se non hai abbastanza spazio puoi sempre facilitarti con il pratico adattatore flessibile HDMI Maschio/Femmina, incluso nella confezione. La sua tecnologia ti permetterà anche di conoscere tutte le trasmissioni in onda e future grazie alla Guida Elettronica dei Programmi (EPG).

Decoder Digitale Terrestre Diprogress Stick TV: un portento a soli 25€

Scegli la qualità a basso costo con il Decoder Digitale Terrestre Stick TV a soli 25 euro. Si tratta di un’occasione unica. Grazie a questo ricevitore avrai disponibili tutti i canali ordinati secondo la Numerazione LCN Nazionale. Inoltre, potrai attivare facilmente dal telecomando televideo, sottotitoli e contenuti multimediali riprodotti tramite la praticissima porta USB.

Mettilo subito nel carrello a soli 25 euro, anziché 30,99 euro. Sappi però che questo prezzo speciale è un’esclusiva per gli abbonati a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

