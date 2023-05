Decoder Digitale Terrestre Edision: il Top di Gamma a soli 21€

Un vero top di gamma a prezzo da entry level ti sta aspettando su Amazon. Acquista ora il Decoder Digitale Terrestre Edision a soli 21,50 euro, invece di 27,90 euro. Si tratta di un’ottima offerta che ti permette di risparmiare davvero tanto se devi aggiornare il tuo vecchio televisore al nuovo standard DVB-T2 – HEVC Main 10. Approfittane subito, prima che termini in un attimo.

Stiamo parlando del Decoder Edision Picco T265, un vero e proprio portento quando si tratta di trovare i canali TV. Il suo potente sintonizzatore si mette in funzione non appena lo colleghi al televisore. Avviando la prima ricerca automatica, li elenca autonomamente secondo la Numerazione LCN Nazionale. In questo modo potrai trovare in modo semplice e veloce i tuoi programmi preferiti.

Decoder Digitale Terrestre Edision Picco T265: un vero e proprio bolide

Compatibile con il nuovo standard DVB-T2, il Decoder Digitale Terrestre Edision Picco T265 si è aggiudicato meritatamente il primo posto tra i ricevitori. Le sue componentistiche di qualità e la cura nei dettagli lo hanno reso uno degli articoli più apprezzati. Dotato di telecomando universale 2 in 1, programmandolo in modo semplice e veloce, gestisce i comandi di decoder e televisione. Inoltre è possibile collegarlo sia tramite presa SCART che HDMI.

Aggiungilo al carrello a soli 21,50 euro, invece di 27,90 euro.

