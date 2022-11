Decoder digitale terrestre con WiFi: lo sconto

L’appuntamento con il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre è ormai imminente, ma non è necessario cambiare televisore: è sufficiente acquistare un decoder DVB-T2 compatibile con la tecnologia. La spesa è minima, soprattutto se si approfitta di uno sconto come quello proposto oggi da Amazon sul modello Kingbox dalla natura multifunzione. Vediamo di cosa si tratta.

WiFi e digitale terrestre insieme, nel decoder Kingbox

Nella confezione è incluso un adattatore WiFi che permette di effettuare lo streaming dei video su YouTube e di ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie. Tra le altre funzionalità quella che gli permette di trasformarsi all’occorrenza in un registratore, salvando i programmi su una pendrive o un disco fisso collegati alla porta USB. Inoltre, svolge il ruolo di lettore multimediale per la riproduzione di video, immagini e audio.

A questo si aggiunge il telecomando 2-in-1 per controllare il dispositivo e il televisore. In dotazione anche un cavo HDMI di alta qualità. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder DVB-T2 di Kingbox con adattatore WiFi incluso al prezzo finale di soli 23,98 euro invece di 35,99 euro come da listino, grazie all’offerta Amazon.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito domani sarà a casa tua, collegato al televisore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.