Decoder DVB-T2 e media center: l'OFFERTA su AMAZON

È tempo di iniziare a pensare all'arrivo del nuovo digitale terrestre: se il tuo televisore se la cava ancora alla grande, perché cambiarlo? Meglio acquistare solo un decoder DVB-T2. Oggi ti segnaliamo qui il modello proposto da New Digital in sconto su Amazon, con funzionalità che vanno ben oltre quello di un semplice sintonizzatore per vedere i programmi TV.

Il nuovo digitale terrestre e molto altro: l'occasione di oggi

Garantisce il pieno supporto a tutti gli standard più recenti, audio e video, compresi H265 HEVC e Dolby Surround. C'è anche una porta USB che lo rende un lettore di video, musica e fotografie, con compatibilità per tutti i formati multimediali più diffusi come MKV, MP4, AVI, MP3, JPG e così via. È inoltre dotato di televideo e della funzione Zoom utile a ingrandire una porzione dello schermo. Presente nella scatola anche il telecomando visibile in apertura. Per tutte le altre informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto o all'immagine qui sotto che ne riassume le caratteristiche più importanti.

Oggi puoi acquistare il decoder DVB-T2 di New Digital con funzionalità avanzate da media center al prezzo di soli 25,905 euro, approfittando dello sconto su Amazon. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio, gratuita per gli abbonati Prime.