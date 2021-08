L'OCCASIONE: un tablet Android da 10 pollici a 76€

Se stai cercando un tablet economico, sei nel posto giusto: è bene chiarire subito che qunyiCO Y10 non offre caratteristiche da top di gamma, ma può tornare utile anche per gestire le operazioni base della produttività (come la posta elettronica o l'editing dei documenti se associato a una tastiera fisica) ed è perfetto per l'intrattenimento multimediale. Oggi è proposto con il sconto del 36% sul prezzo di listino. Il sistema operativo preinstallato è Android 10 con pieno accesso al Play Store di Google per il download delle applicazioni.

qunyiCO Y10: il tablet Android economico in offerta su Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, processore quad core, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, slot per schede microSD fino a 128 GB, doppia fotocamera da 2+8 megapixel, WiFi, Bluetooth, altoparlanti e batteria da 5.000 mAh. Le dimensioni sono ‎24,4×17,3×1 centimetri, il perso si attesta a 490 grammi. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Oggi il tablet Android di qunyiCO (modello Y10) può essere tuo al prezzo di soli 76,49 euro invece di 118,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita curata da Amazon. Sullo store ha ottenuto recensioni con un voto complessivo superiore a 4 stelle su 5.