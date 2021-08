Effettua il backup delle foto delle vacanze in un attimo con la pendrive USB-C 128GB

Oggi vogliamo consigliarti un’ottima pendrive 2 in 1 che si caratterizza per un rapporto qualità/prezzo davvero incredibile. Si tratta della Chiavetta USB Pohove 128GB, un prodotto tanto semplice quanto funzionale, indispensabile per portare i propri file sempre con sé, su ogni dispositivo.

Pendrive 2 in 1 USB Type-A/Type-C Pohove 128GB: caratteristiche tecniche

La chiavetta ha un design piuttosto minimale, con una scocca completamente in alluminio monocromatica. Ottima, però, la presenza di due cover per entrambe le interfacce, che permettono di proteggere i connettori durante il trasporto. Su un lato, infatti, troviamo la classica interfaccia USB Type-A per la connessione al computer. Sull’altro invece un connettore USB Type-C per la connessione ai dispositivi mobili e Mac. La memoria disponibile è di ben 128GB, quindi sufficiente a contenere una grossa quantità di dati.

Si tratta di una soluzione perfetta da portare in vacanza, in modo da effettuare con la massima semplicità e velocità il backup delle foto. Allo stesso modo è un accessorio interessante anche per i fotografi e videografi professionisti, che necessitano di estrarre i dati da dispositivi diversi. Grazie alla funzionalità plug and play, infatti, non è necessaria alcuna installazione driver o software di terze parti. È sufficiente collegare la pendrive al computer o allo smartphone ed iniziare il trasferimento. Un accessorio pratico ed efficace per avere una copia dei file più importanti sempre con sé.

Grazie ad uno sconto del 15% la chiavetta può essere acquistata su Amazon a soli 13,59 euro.