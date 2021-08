Malwarebytes Premium: sconto 25% per 1 o 2 anni

Le promozioni della software house statunitense non sono molto frequenti. Per questo motivo si deve approfittare subito della nuova offerta per la versione Premium di Malwarebytes. Gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento annuale o biennale, ottenendo un risparmio del 25% sul prezzo di listino. La cifra minima necessaria per proteggere un dispositivo è 29,99 euro.

Malwarebytes Premium: 25% di sconto

Gli utenti possono utilizzare una versione gratuita del software (che include 14 giorni gratuiti per la versione Premium), ma per avere la massima sicurezza è chiaramente necessario sottoscrivere l'abbonamento. Oltre all'eliminazione di malware e spyware, Malwarebytes Premium offre diverse funzionalità avanzate, come la protezione in tempo reale e il blocco degli attacchi ransomware. Rileva inoltre in anticipo i siti web infetti e individua eventuali allegati pericolosi nelle email.

Le funzionalità complete sono disponibili su Windows, ma il software supporta anche macOS, Chrome OS, Android e iOS. Grazie all'intelligenza artificiale, Malwarebytes Premium può rilevare le minacce emergenti. La scansione avviene molto velocemente e l'impatto sulle prestazioni è minimo. Quando viene avviato un gioco, il software sospende temporaneamente le notifiche.

L'abbonamento a Malwarebytes Premium, che consente di proteggere un solo dispositivo, può essere sottoscritto a 29,99 euro (un anno) o 59,99 euro (due anni), quindi lo sconto è del 25%. Per il pagamento è possibile utilizzare la carta di credito o PayPal. Eventualmente si può sfruttare la garanzia di rimborso entro 60 giorni.