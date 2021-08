Decoder DVB-T2 con player e YouTube: ottimo prezzo

Per chi ha un televisore non troppo recente, ma ancora perfettamente funzionante, l'acquisto di un decoder DVB-T2 è la scelta migliore per farsi trovare pronti all'appuntamento con il nuovo digitale terrestre: oggi segnaliamo un modello con caratteristiche avanzate proposto a un prezzo molto interessante su eBay.

Molto più di un decoder per il nuovo digitale terrestre: l'occasione

Non si limita a sintonizzare la TV sui nuovi canali, ma include una porta USB che all'occorrenza lo trasforma in un media player consentendo la riproduzione di video, immagini e musica caricati su una chiavetta o un disco esterno. Ancora, collegando un adattatore WiFi (non incluso), è possibile effettuare lo streaming dei video da YouTube. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Garantito il pieno supporto alla risoluzione Full HD e a tutti i più recenti standard (H.265, 10-bit). Nella confezione c'è anche un cavo HDMI, oltre al telecomando universale. Oggi lo puoi acquistare su eBay al prezzo di soli 32,90 euro, con consegna immediata e spedizione gratuita. Il prodotto si trova in Italia e l'affidabilità del venditore è assicurata dagli oltre 160.000 feedback già ricevuti dagli altri utenti su eBay.