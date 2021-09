Nuovo digitale terrestre: guarda questo decoder DVB-T2 con Alexa

Non il solito decoder DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre, ma un dispositivo pensato per integrarsi nella smart home, potenziandola: il modello T8HVC VOICE di NGM proposto a un ottimo prezzo su Amazon è dotato del supporto ad Alexa così da poter chiedere all'intelligenza artificiale, ad esempio, di cambiare canale, di regolare il volume, di mettere della musica o le previsioni meteo.

Nuovo digitale terrestre: il decoder di NGM si distingue dalla massa

I comandi vocali sono interpretati dal microfono incastonato nel telecomando in dotazione, con un pulsante dedicato all'assiste virtuale. La risoluzione di uscita è Full HD, così da poter accedere alla visione di tutti i canali e le trasmissioni in alta definizione. Integra WiFi, Bluetooth, slot Ethernet e porta USB. Per tutte le altre informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Puoi acquistare il decoder DVB-T2 di NGM, compatibile con tutti gli standard più recenti del nuovo digitale terrestre (HEVC a 10-bit) e con supporto integrato per Alexa, al prezzo di 59,90 euro: considerate le funzionalità evolute integrate, più che di spesa è giusto parlare di un investimento nella crescita della propria smart home. Con l'acquisto sono inclusi tre mesi gratis di streaming su Amazon Music Unlimited.