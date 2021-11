Assicurati la possibilità di poter vedere in modo perfetto tutti i canali TV per gli anni a venire, in alta definizione (Full HD 1080p), grazie al decoder DVB-T2 in offerta oggi su eBay al prezzo di soli 22,99 euro. Non uno dei soliti apparecchi della categoria, ma un modello in grado di svolgere anche una seconda funzione per l'intrattenimento in salotto.

Molto più di un banale decoder: l'offerta su eBay

Un vero e proprio dispositivo 2-in-1, che oltre a occuparsi della sintonizzazione di tutti i canali del nuovo digitale terrestre può diventare all'occorrenza anche un lettore multimediale, semplicemente connettendo una pendrive USB o un disco fisso esterno alla porta USB presente sul lato frontale e riproducendo qualsiasi contenuto al suo interno, dai video alla musica, fino alle fotografie. Ci sono anche una presa SCART e uno slot Ethernet. Per tutti gli altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

Inclusi nella confezione il telecomando per controllare anche il televisore, il cavo HDMI e il manuale di istruzioni in italiano, tutto al prezzo di soli 22,99 euro. Il prodotto di trova in Italia, proposto da un venditore la cui affidabilità è garantita dagli oltre 90.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay. La disponibilità è immediata, con consegna a domicilio in pochi giorni tramite spedizione gratuita.