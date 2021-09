Decoder DVB-T2: solo 22,90 € per il più venduto su Amazon

Sta per iniziare l'era del nuovo digitale terrestre, ma se il tuo televisore funziona ancora bene, non c'è alcun motivo per cambiarlo: puoi acquistare un decoder DVB-T2 e continuare tranquillamente a ricevere tutti i canali, in alta definizione. Oggi ti segnaliamo quello più venduto della categoria su Amazon, proposto al prezzo di soli 22,90 euro.

Il decoder per il nuovo digitale terrestre più venduto su Amazon

Pienamente compatibile con il nuovo standard HEVC, è anche dotato di una porta USB grazie alla quale può svolgere il ruolo di media player per la riproduzione dei contenuti multimediali (video, audio e immagini). Non manca nemmeno lo slot Ethernet per la connessione a Internet così da poter vedere i video di YouTube. Insomma, un dispositivo davvero completo. Il telecomando è incluso. Puoi trovare tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il decoder DVB-T2 del marchio FENNER, il più venduto della categoria su Amazon, al prezzo irrisorio di 22,90 euro. Il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo prima che vada sold out. Le recensioni scritte da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con voti pari a 4,2/5 stelle. Per gli abbonati Prime c'è anche la spedizione gratuita, così da riceverlo a casa domani senza alcuna spesa aggiuntiva.