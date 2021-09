SSD Sabrent Rocket PCIe 4.0 da 1TB scontato di 100€

Oggi vogliamo proporvi uno dei migliori SSD NVMe in commercio per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando naturalmente del Sabrent Rocket PCIe 4.0, top di gamma della società che si caratterizza per una grande qualità e capienza, ad un prezzo decisamente conveniente: solo 199,99 euro invece di 299,99 euro per la versione da 1TB.

SSD NVMe Sabrent Rocket 4.0: caratteristiche tecniche

L’interfaccia PCIe 4.0 garantisce velocità in lettura e scrittura rispettivamente di 5000MB/s e 4400MB/s, tra le più alte della categoria. Si tratta di velocità circa 10 volte superiori ai tradizionali SSD SATA da 2,5 pollici. I caricamenti divengono quasi istantanei, tanto per le applicazioni quanto per i videogiochi.



Il disco, infatti, seppur ideale per un utilizzo professionale, risulta perfetto anche per i PC Gaming di fascia alta, che godranno di un boost prestazionale nei videogiochi non da poco. È bene ricordare che, naturalmente, per usufruire di tali prestazioni è indispensabile avere una scheda madre che supporti il protocollo PCIe 4.0 (come i chipset B550 e X570 di AMD).

Da non trascurare anche la garanzia di ben 5 anni a dimostrazione dell’affidabilità dei prodotti Sabrent. Dotato di memorie TLC Toshiba ed un controller Phison E16, il Sabrent Rocket 4.0 è senza dubbio uno dei migliori prodotti in assoluto con cui equipaggiare il proprio PC, desktop o laptop che sia.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 33%, il disco è acquistabile su Amazon per soli 199,99 euro per un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino.