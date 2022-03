Decoder TV: con soli 20€ vedi TUTTI I CANALI in HD

Se la tua TV non è ancora pronta per la nuova era digitale, non ti rimane che optare per un pratico decoder TV che ti permetta di vedere tutti i canali in HD con una spesa veramente economica. Oggi ti proponiamo questo decoder che trovi a soli 19,99€ su Amazon, in offerta limitata, completo veramente di tutto.

Il convertitore di TV digitale DVB-T2 di Leelbox è in grado di ricevere la TV digitale DVB-T2 sul tuo televisore e supporta il formato HVEC 10 bit che ti permette di vedere anche i canali test 100 e 200.

Decoder TV Full HD HVEC 10 bit: le caratteristiche tecniche

Sebbene la funzione principale di questo decoder TV sia ovviamente quella di darti la possibilità di vedere tutti i principali canali in alta definizione, ci sono anche altre caratteristiche molto interessanti.

Ad esempio, grazie alla porta USB, puoi collegare un dispositivo, come una flash drive o un hard disk esterno, e registrare facilmente i tuoi programmi televisivi preferiti con il tasto “REC”. Puoi scegliere il tempo di registrazione, ricevere le informazioni in tempo reale e poi rivedere quando desideri i contenuti che hai registrato o che conservi nel tuo dispositivo USB.

La porta LAN ti permette inoltre di collegarti alla rete più facilmente, mentre il telecomando universale è studiato per offrirti una comoda gestione dei programmi televisivi. Dopo la sintonizzazione dei canali, puoi sistemare l’elenco in modo ordinato e salvare i tuoi preferiti così che siano facilmente accessibili con un solo pulsante.

Compatto, pratico e multifunzione, questo decoder TV è la scelta perfetta per rendere il tuo obsoleto televisore allineato con la nuova era digitale. E la cosa migliore è il prezzo: grazie all’offerta di Amazon, può essere tuo a soli 19,99€. Con la spedizione riservata agli abbonati Prime, arriverà a casa tua nel giro di 24 ore.

