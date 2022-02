Decoder TV multifunzione: approfitta dello sconto

Sei pronto per l’appuntamento con il nuovo digitale terrestre? Niente paura, non devi per forza di cose cambiare il tuo televisore ancora funzionante: è sufficiente una spesa ben più contenuta, quella che basta per allungare le mani su un decoder DVB-T2. Oggi ti segnaliamo un modello che potrebbe fare al caso tuo, proposto con uno sconto interessante su Amazon.

Decoder TV: il nuovo digitale terrestre non fa più paura

È fornito con in dotazione il telecomando che può essere utilizzato anche per comandare la TV. All’occorrenza può diventare un media player (lettore multimediale) e riprodurre film, musica e fotografie caricati su una chiavetta o un disco fisso esterno. Ancora, può diventare un registratore per salvare i programmi e rivederli con calma in un secondo momento. Grazie alla risoluzione Full HD il segnale è trasmesso in alta definizione. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Tra le altre caratteristiche, la possibilità di accedere allo streaming dei video YouTube collegando un adattatore WiFi (non incluso) alla porta USB o un cavo alla porta Ethernet sul retro. ci sono anche il sistema LCN per memorizzazione automatica canali su standard nazionale e il parental control (blocco genitori).

Come si può leggere nella scheda del prodotto, è garantito il pieno supporto a tutte le più recenti tecnologie relative al digitale terrestre: HEVC Main10, H.264 e MPEG-4 solo per citarne alcune. In questo modo, si è certi di poter continuare a ricevere tutti i canali e tutti i programmi anche dopo il passaggio definitivo al nuovo sistema.

Oggi hai la possibilità di acquistare questo decoder DVB-T2 al prezzo finale di soli 24,64 euro. La disponibilità è immediata e la logistica di Amazon garantisce la spedizione gratuita a domicilio in un giorno per tutti gli abbonati Prime: se lo acquisti subito, domani sarà a casa tua e collegato alla tua TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.