DeepSeek deve rispettare il GDPR e l'AI Act

In maniera analoga al Garante per protezione dei dati personali, la Data Protection Commission (DPA) dell’Irlanda ha chiesto informazioni a DeepSeek sul trattamento dei dati dei cittadini irlandesi. L’improvvisa notorietà della startup cinese è stata anche oggetto di discussione durante una conferenza stampa della Commissione europea. Al momento non sono previste indagini, ma DeepSeek dovrà sicuramente rispettare l’AI Act.

DeepSeek non può violare le leggi europee

Un portavoce della DPA ha confermato l’invio a DeepSeek di una richiesta di chiarimenti. L’azienda cinese deve fornire informazioni sul trattamento dei dati dei cittadini irlandesi. Non sono stati comunicati altri dettagli, ma si tratta di un intervento simile a quello dal Garante della privacy in Italia (questo è probabilmente il motivo della scomparsa dell’app dagli store di Apple e Google).

DeepSeek ha specificato che tutti i dati raccolti tramite la registrazione dell’account e l’uso del chatbot vengono inviati a server che si trovano in Cina. Come quella italiana, anche l’autorità irlandese non ritiene sufficienti queste informazioni e quindi vuole maggiori chiarimenti.

Durante una conferenza stampa è stato chiesto se DeepSeek fosse già finita sotto le lente della Commissione europea. Al momento non è stato avviato nessun procedimento, ma la startup cinese dovrà sicuramente rispettare l’AI Act. Le regole per i modelli AI general purpose (come DeepSeek R1) verranno applicate dal 2 agosto 2025.

Anche l’Information Commissioner’s Office del Regno Unito ha comunicato che gli sviluppatori AI devono fornire agli utenti informazioni chiare sull’uso dei dati personali e la possibilità di esercitare i loro diritti. Per DeepSeek potrebbe essere complicato rispettare sia le leggi europee che quelle cinesi.