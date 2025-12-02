Deezer anticipa Spotify con il riepilogo annuale musicale

Mentre tutti aspettano con ansia che Spotify rilasci il suo Wrapped annuale, Deezer ha deciso di giocare d’anticipo e piazzare il suo “My Deezer Year 2025” prima di chiunque altro.

My Deezer Year non è una novità, esiste da anni. Ma quest’anno è a tema commedia romantica. Deezer vuole far sentire gli utenti come i protagonisti di una rom-com mentre si scorre le statistiche dei propri ascolti musicali del 2025.

My Deezer Year 2025, come funziona

L’esperienza è divisa in tre episodi che seguono la classica struttura narrativa delle commedie romantiche. Il primo, “Incontro romantico“, mostra i nuovi artisti scoperti durante l’anno. Come quando si incontra qualcuno di interessante a una festa e si inizia a seguirlo su Instagram, solo che qui è con la musica.

Il secondo episodio si chiama “Triangolo amoroso” e presenta i tre artisti preferiti. Perché scegliere un solo grande amore quando se ne possono avere tre, giusto? È il poliamore musicale applicato alle statistiche di streaming…

E infine c’è “E vissero felici e contenti“, che mostra i brani preferiti insieme a una playlist personalizzata per continuare l’ascolto. Il lieto fine della propria storia d’amore con la musica, con tanto di colonna sonora. Deezer promette di narrare la storia mentre si naviga, con colpi di scena anticipati lungo il percorso.

Quiz per scoprire le affinità musicali

Come negli anni precedenti, c’è anche un quiz personalizzato dove rispondere a domande di compatibilità basate sui propri gusti musicali e condividere i risultati con gli amici per trovare le “corrispondenze musicali“.

La novità di quest’anno è che anche i non-utenti Deezer possono creare i propri quiz. Basta inserire il genere preferito, tre canzoni e un artista di punta, e poi vedere quali amici corrispondono alle proprie preferenze. È una mossa furba, permettere di giocare anche se non si ha l’app, nella speranza che poi si scarichi per vedere i risultati completi o per condividerla sui social. Marketing sotto forma di giochino, praticamente.

I numeri dell’anno

Deezer ha anche rilasciato alcune statistiche aggregate piuttosto interessanti. In media, gli utenti hanno ascoltato 122,8 ore di musica nell’ultimo anno. Che sembra tanto, ma in realtà sono circa 20 minuti al giorno.

Gli utenti medi hanno riprodotto in streaming oltre 691 brani di 402 artisti diversi, e hanno scoperto 357 nuovi brani. Quindi, la maggior parte delle persone ascolta le stesse canzoni in loop, ma sa anche cercare roba nuova.

My Deezer Year 2025 è già disponibile nell’app su iOS e Android. E chi non è un utente Deezer, beh, almeno può creare il quiz e vedere se qualcuno dei propri amici ha gusti musicali decenti.