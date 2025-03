Deian 12.10 migliora sicurezza e stabilità

Il team di sviluppo Debian ha annunciato il rilascio di Debian 12.10, l’ultimo aggiornamento della serie stabile “Bookworm”. Questa versione, resa disponibile da pochi giorni, include una serie di correzioni bug e aggiornamenti di sicurezza, non introducendo nuove funzionalità o cambiamenti significativi al sistema.

Debian 12.10: migliorata la stabilità e la sicurezza

Debian 12.10 è un aggiornamento incrementale progettato per migliorare la stabilità e la sicurezza della distribuzione. Include patch per risolvere ben 68 bug e correzioni di sicurezza per 43 vulnerabilità, garantendo che gli utenti possano mantenere i loro sistemi sicuri e affidabili. Tra i pacchetti aggiornati ci sono clamav, exim4, filezilla, glibc, thunderbird e il kernel Linux, che ora è alla versione 6.1.82 LTS.

Altre correzioni critiche riguardano i pacchetti MariaDB, dove vengono risolti importanti problemi di sicurezza e stabilità, oltre che Python-Django che va a correggere vulnerabilità multiple, tra cui problemi di denial-of-service e SQL injection. Su Nginx è stata risolta una vulnerabilità che avrebbe permesso un possibile bypass dell’autenticazione del certificato client, mentre Widget corregge una gestione errata dei punti e delle virgole nelle informazioni utente negli URL.

Gli utenti che eseguono Debian 12 “Bookworm” con aggiornamenti regolari dai repository ufficiali potrebbero già aver ottenuto le migliorie qui elencate. In alternativa, sono anche disponibile le immagini ISO aggiornate per nuove installazioni, che includono tutte le patch rilasciate finora, utile se si desidera installare Debian senza dover scaricare immediatamente un gran numero di aggiornamenti post-installazione.

Per aggiornare un sistema esistente a Debian 12.10, gli utenti possono semplicemente eseguire i seguenti comandi nel terminale:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Per maggiori dettagli sulla nuova versione è possibile consultare l’annuncio ufficiale sul sito di Debian. Le immagini ISO aggiornate per Debian 12.10 sono disponibili per il download per le piattaforme x86_64, arm64, i386 e altre. Chi volesse scaricare l’immagine principale del sistema, in formato netinst, può scaricarla invece da qui.