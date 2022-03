Deliveroo Plus è gratis per gli utenti Amazon Prime

Da oggi Deliveroo Plus è incluso nell’abbonamento Amazon Prime. Un nuovo ed ulteriore addendum ad un servizio che, oltre ad offrire spedizioni gratuite, film gratuiti, storage e partite di Champions League, ora mette a disposizione anche un servizio di delivery. Il tutto senza costi aggiuntivi rispetto a quello che è il prezzo standard dell’abbonamento: 36 euro al mese, con il primo mese in prova gratuita per i nuovi iscritti.

Deliveroo Plus è gratis con Amazon Prime

Basterà portare avanti un ordine di almeno 25 euro e la consegna sarà gratuita. L’omaggio a tutti gli utenti Prime sarà attivo su tutte le catene in partnership con il servizio, tra le quali McDonalds, Burger King, Old Wild West, La Piadineria, nonché innumerevoli piccoli locali indipendenti di quartiere, negozi di alimentari e supermercati.

Tutti i ristoranti che ami a casa tua, senza spese di consegna! Da oggi Deliveroo Plus è incluso nel tuo abbonamento Amazon Prime 😍 scopri di più su https://t.co/ynajNP7u5R #PrimeLife #TuttoPerIlGusto@Deliveroo_Italy pic.twitter.com/qwZDym0JQS — Amazon News Italy (@AmazonNewsItaly) March 23, 2022

Grazie a questa partnership, Deliveroo si impone sulla concorrenza facendo leva sulla grande esposizione che Amazon Prime è in grado di garantire; per contro Amazon Prime regala un ulteriore “plus” ai propri utenti, i quali troveranno sempre più confortevole la spesa di 36 euro annui per un tale numero di servizi. Per Ana Costi, Head of Marketing e Prime di Amazon Italia, il plauso all’accordo siglato è immediato:

Siamo entusiasti di questa collaborazione con Deliveroo. Siamo sempre alla ricerca di modi per dare ancora più valore ai clienti Amazon Prime e offrire loro il meglio dello shopping e dell’intrattenimento. Questa nuova collaborazione offrirà a milioni di clienti Amazon Prime in tutta Italia l’opportunità di sperimentare la comodità di ricevere i loro piatti preferiti consegnati velocemente: i clienti possono così guardare il meglio dell’intrattenimento su Prime Video con gli amici o la famiglia mentre si godono i loro ristoranti preferiti, direttamente a casa.

L’iscrizione a Deliveroo Plus tramite Amazon Prime è possibile a partire da questa pagina.