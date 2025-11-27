Dell, l'adozione di Windows 11 è molto più lenta di Windows 10

Windows 11 fatica a decollare. L’adozione procede con un ritmo molto più lento rispetto a Windows 10 nello stesso periodo del suo ciclo di vita. A confermarlo è Dell. Jeffrey Clarke, COO dell’azienda, durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre fiscale 2026 ha dichiarato: La migrazione a Windows 11 non è ancora completata. Anzi, considerando la fine del supporto per il sistema operativo precedente, siamo indietro di 10-12 punti percentuali rispetto alla generazione precedente .

Windows 11 indietro di 10-12 punti rispetto a Windows 10, secondo Dell

Dieci-dodici punti percentuali di ritardo non è poco. In pratica, molte meno persone stanno passando a Windows 11 rispetto a quante migrarono a Windows 10 nello stesso arco di tempo. E il dato è ancora più significativo se si considera che Windows 10 ha terminato il supporto il mese scorso. Circostanza che dovrebbe accelerare la migrazione, non rallentarla. Evidentemente non sta andando come Microsoft sperava.

Clarke ha anche osservato che 500 milioni di PC non soddisfano i requisiti minimi di sistema di Windows 11. È un numero enorme di computer che sono fisicamente incapaci di eseguire il nuovo sistema operativo anche se i loro proprietari volessero fare l’upgrade. I famosi requisiti TPM 2.0 e CPU compatibile che Microsoft ha imposto hanno effettivamente tagliato fuori centinaia di milioni di macchine perfettamente funzionanti.

Questo lascia gli altri PC, quelli che tecnicamente possono eseguire Windows 11 senza upgrade hardware, come candidati per la migrazione. Ma Clarke ha accennato a vendite pressoché stabili per i PC Dell in futuro. Non ha spiegato il ragionamento dietro questa affermazione, ma l’implicazione è chiara, le persone non sono particolarmente interessate a comprare nuovi PC con Windows 11.

Non è una buona notizia per Microsoft. Mezzo miliardo di PC che non possono eseguire il sistema operativo, e quelli che possono non generano abbastanza entusiasmo per spingere le vendite di nuovi hardware.

Microsoft usa l’AI come incentivo…

Microsoft sta puntando molto sulle sue ultime funzionalità di intelligenza artificiale per invogliare gli utenti a passare a Windows 11. Copilot integrato, funzioni AI per la produttività, vari strumenti generativi.

Ma forse le persone non sono così entusiaste dell’AI infilata in ogni angolo del sistema operativo. Forse preferiscono Windows 10 che funziona bene senza Copilot che cerca costantemente di aiutare. O forse semplicemente non vedono abbastanza valore in Windows 11 per giustificare il costo e il fastidio dell’upgrade.

I problemi di Windows 11

Windows 11 ha avuto un po’ di problemi ed è chiaro che non ispira esattamente fiducia. Dall’interfaccia ridisegnata che sposta il menu Start al centro e rimuove funzionalità che le persone usavano, alle funzioni AI che nessuno ha chiesto. Senza considera gli update che mandano in crash il PC.

Microsoft dice che sta lavorando per risolvere i problemi, ma nel frattempo Windows 10, anche se ufficialmente non supportato, continua a funzionare bene per centinaia di milioni di utenti. Microsoft offre aggiornamenti di supporto estesi (ESU) per Windows 10, anche se preferirebbe di gran lunga che tutti migrassero a Windows 11. Ma gli ESU esistono precisamente perché Microsoft sa che molti non migreranno volontariamente.

Intanto Dell fa soldi a palate

Ironicamente, mentre l’adozione di Windows 11 resta lenta, Dell ha registrato un trimestre molto positivo, complice l’intelligenza artificiale e gli ordini enormi di server AI. Quindi Dell sta facendo soldi a palate vendendo server AI alle aziende che vogliono costruire infrastrutture per modelli linguistici e applicazioni AI. Ma non sta vendendo un numero corrispondente di PC Windows 11 ai consumatori che apparentemente non sono così entusiasti dell’AI. È una dicotomia interessante: le imprese investono massicciamente nelle funzioni di intelligenza artificiale, ma ai consumatori non interessa minimamente…