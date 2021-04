Dell aggiorna la serie Inspiron e XPS 13

Dell ha annunciato nuovi notebook della serie Inspiron, alcuni dei quali sono versioni aggiornate di modelli già esistenti. Ma c’è anche una novità assoluta, ovvero Inspiron 16 Plus, che può essere definito una workstation mobile economica. Purtroppo il produttore statunitense non ha comunicato le specifiche complete. È stato inoltre svelato un XPS 13 con schermo touch OLED.

Dell Inspiron da 13 a 16 pollici

Inspiron 16 Plus è ovviamente il modello di punta della serie. Possiede uno schermo 16:10 da 16 pollici con risoluzione 3K e filtro per la luce blu (tecnologia ComfortView Plus). Gli utenti possono scegliere configurazioni con processori Intel Core serie H di undicesima generazione e schede video NVIDIA GTX o RTX. Non manca ovviamente il supporto per Thunderbolt 4 tramite porta USB Type-C. Sarà disponibile dal 3 giugno al prezzo base di 949,99 dollari.

Inspiron 13, 14 e 15 hanno specifiche simili, ad eccezione della diagonale dello schermo, come si deduce dal nome. I modelli da 14 e 15 pollici sono disponibili con processori Intel Tiger Lake e AMD Ryzen 5000, mentre per il modello da 13 pollici ci sono solo CPU Intel. Inspiron 14 2-in-1 è invece la variante convertibile con schermo touch che può essere ruotato fino a 360 gradi. Inspiron 13 è già in vendita, mentre gli altri arriveranno sul mercato il 4 maggio. I prezzi base sono 599 dollari (13), 549 dollari (14), 549 dollari (15) e 729 dollari (14 2-in-1).

Dell ha infine annunciato un XPS 13 con schermo touch OLED 3.5K (3456×2160 pixel). Tutte le altre specifiche sono le stesse degli altri modelli. Il prezzo è ovviamente maggiore. Si devono infatti aggiungere 300 dollari al prezzo della versione con schermo Full HD+.