Dell annuncia nuovi Latitude per il lavoro ibrido

Dell ha aggiornato il suo catalogo di notebook con l’annuncio di nuovi Latitude indicati principalmente per l’utenza business. Il produttore statunitense ha ovviamente incluso diverse tecnologie e funzionalità che garantiscono privacy e sicurezza in ambito aziendale. I vari modelli delle serie 9000, 7000 e 5000 saranno in vendita nei prossimi giorni. Non è ancora nota la disponibilità in Italia.

Dell Latitude per il lavoro ibrido

Il top di gamma è Latitude 9430 (versione notebook e convertibile) con schermo da 14 pollici (FHD+ non touch e QHD+ touch), processori Intel di dodicesima generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe fino a 1 TB, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, LTE e 5G, lettore di impronte digitali, slot microSD, webcam IR full HD, uscita HDMI 2.0, una porta USB Type-A e due porte Thunderbolt 4. Il prezzo base è 2.245 dollari.

I Latitude 7330, 7430 e 7530 condividono molte caratteristiche. La principale differenza è rappresentata dalla dimensione dello schermo, ovvero 13,3, 14 e 15,6 pollici, rispettivamente. I primi due modelli sono disponibili anche in versione convertibile con display touch.

Le specifiche sono: processori Intel di dodicesima generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR5 o DDR4, SSD PCIe fino a 1 TB, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, LTE e 5G, lettore di impronte digitali, slot microSD, webcam IR full HD, uscita HDMI 2.0, una porta USB Type-A e due porte Thunderbolt 4. I prezzi base sono: 1.969 dollari (7330), 1.969 dollari (7430) e 2.023 dollari (7530).

I Latitude 5330, 5430 e 5530 sono modelli più economici, ma con specifiche ugualmente interessanti. Anche in questo caso, lo schermo è la principale differenza: 13,3, 14 e 15,6 pollici con risoluzione HD, FHD o QHD (il 5330 è disponibile anche in versione convertibile).

Queste sono le altre specifiche: processori Intel di undicesima o dodicesima generazione, fino a 64 GB di RAM DDR4, SSD PCIe fino a 2 TB, connettività Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet, (modelli 5430 e 5530), Bluetooth 5.2, GPS e LTE, lettore di impronte digitali, slot microSD, webcam HD o full HD, uscita HDMI 2.0, due porte USB Type-A e due porte Thunderbolt 4. I prezzi base sono: 1.562 dollari (5330), 1.419 dollari (5430) e 1.442 dollari (5530).