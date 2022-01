Dell DW316: il masterizzatore ottico professionale in offerta

Se i supporti ottici sono di utilizzo quotidiano, allora diventa indispensabile avere un masterizzatore professionale come il Dell DW316. Un accessorio che fa delle dimensioni e dell’affidabilità i suoi punti di forza, per scrivere o leggere CD e DVD con la sicurezza di un’azienda leader del settore a meno di 50 euro su Amazon.

Masterizzatore Dell DW316: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti caratterizzanti e vantaggiosi è chiaramente il design slim, estremamente sottile e leggero che consente di portarlo sempre con te in borsa o nello zaino. La colorazione è antracite, ormai tradizionale che contraddistingue la gamma di prodotti dedicati ai professionisti di Dell. Il dispositivo dispone della funzione plug and play, il che significa che non hai bisogno di installare driver o software di terze parti. Sarà sufficiente collegare il cavetto USB in dotazione ad una qualsiasi porta USB e sarà immediatamente pronto all’utilizzo. Ne consegue, quindi, che il masterizzatore supporta qualsiasi sistema operativo come Windows, Mac OS, Linux e Chrome OS.

Questo consente di utilizzarlo sia su PC desktop che laptop senza alcuna difficoltà e con un ingombro minimo. Parliamo quindi di un prodotto molto semplice sotto ogni punto di vista, ideale per chi lavora in mobilità o per gli studenti. Potrai condividere foto, video, documenti o progetti in maniera sicura e veloce, con il costo irrisorio a cui ormai è possibile acquistare i dischi.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, il lettore Dell DW316 è disponibile su Amazon a soli 48,18 euro con spedizione Prime.