PC Dell a 61 euro: affare senza precedenti su eBay

Chi cerca un computer desktop da destinare alla produttività di base (editing documenti, posta elettronica ecc.), allo studio o alla navigazione, oggi si è imbattuto nell’occasione giusta: Dell OptiPlex 7010 al prezzo finale di 61,99 euro è un affare da non lasciarsi sfuggire. Non è un refuso, l’abbiamo scritto bene: solo 61,99 euro, grazie a due coupon da attivare su eBay prima di confermare il pagamento ovvero ITPERHD63H3BB67M e FUSIONE23 . Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft a vita.

Dell OptiPlex 7010: due coupon per il PC, attivali subito

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche: nel case Mini Tower trovano posto il processore Intel Core I5-3470 con GPU Intel HD Graphics, 8 GB di RAM, un’unità da 500 GB per l’archiviazione dei dati, ben dieci porte USB, jack audio, due uscite video DisplayPort e una VGA. Di seguito un’immagine che ne mostra il design. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Come scritto in apertura, oggi puoi acquistare Dell OptiPlex 7010 al prezzo finale di soli 61,99 euro, attivando i due coupon come mostrato qui sotto, inserendo i codici ITPERHD63H3BB67M e FUSIONE23 prima di effettuare il pagamento.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, verificato e revisionato, pronto all’uso, con un anno di garanzia. Presenta alcuni lievi segni sulla scocca dovuti alla movimentazione. C’è inoltre la spedizione gratuita con consegna in pochi giorni, come riportato nella scheda. Si tratta di un prodotto ricondizionato, verificato e revisionato, pronto all’uso.

Poiché le unità disponibili sono limitate, in caso di esaurimento consigliamo di dare uno sguardo al negozio eBay del venditore che raccoglie molte altre offerte su una vasta gamma di PC ricondizionati, proposti a prezzi molto vantaggiosi. Ha già ottenuto oltre 1.500 feedback positivi dai clienti a testimonianza della sua affidabilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.