Dell Precision 5470: potente workstation da 14 pollici

Insieme ai modelli Latitude, Dell ha presentato il nuovo Precision 5470 che, secondo il produttore statunitense, è la workstation mobile da 14 pollici più potente, sottile e leggera del mondo. Gli utenti potranno acquistare anche i modelli Precision 5570 e 5770. Arriveranno sul mercato nei prossimi giorni. Non è ancora nota la disponibilità in Italia.

Precision 5470, 5570 e 5770: specifiche

Il Precision 5470 possiede un telaio in alluminio con poggiapolsi in fibra di carbonio e uno schermo InfinityEdge da 14 pollici con risoluzione FHD+ (non touch) e QHD+ (touch). La dotazione hardware comprende i processori Intel vPro di dodicesima generazione (fino al Core i9-12900H), fino a 64 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe fino a 4 TB e scheda video integrata o discreta NVIDIA RTX A1000 con 4 GB di memoria GDDR6.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Sono inoltre presenti quattro altoparlanti, slot microSD, webcam HD IR e quattro porte Thunderbolt 4. Lo spessore del notebook è 7,49 millimetri, mentre il peso è 1,48 Kg. Dell non ha svelato il prezzo, ma si prevede piuttosto alto.

Gli utenti troveranno nei negozi anche i modelli Precision 5570 e 5770. Il primo ha uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD+ (non touch) o UHD+ (touch). Dell offre anche configurazioni con scheda video NVIDIA RTX A2000 (8 GB di memoria GDDR6). Il secondo modello ha invece uno schermo da 17 pollici ed è disponibile anche con scheda video NVIDIA RTX A3000 (12 GB di memoria GDDR6). Le rimanenti specifiche sono in comune con il Precision 5470. Tutti i modelli arriveranno sul mercato nei prossimi giorni.