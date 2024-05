Denti SUPER puliti con Oral-B: spazzolino elettrico SMART in promo lampo

Non perdere l’occasione per un’igiene orale senza limiti. Invece di dover andare dal dentista più volte l’anno, portati avanti e cura il tuo sorriso direttamente a casa. Opta per uno spazzolino elettrico come Oral-B 4 4500 che è un modello innovativo e smart.

Ora lo trovi in promozione su Amazon con uno sconto lampo da non perdere. L’intero kit che include custodia da viaggio, base di ricarica, dentifricio e 3 testine arriva da te con sconto del 55%. Completa l’acquisto a soli 49,99€ subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Oral-B, lo spazzolino elettrico che tiene ai tuoi denti

Quando usi uno spazzolino elettrico ti accorgi dal primo momento che la pulizia dei denti avviene in modo diverso… più profonda e soprattutto efficace. Non per nulla, tutti i dentisti consigliano l’utilizzo di un prodotto del genere e se, finalmente, hai deciso di dargli una chance allora ti trovi nel posto giusto.

Oral-B 4 4500 è uno degli ultimi modelli. Arriva con un kit completo per metterlo sul mobile del bagno e avere tutto a portata di mano. Inoltre c’è anche una custodia da viaggio che lo rende perfetto per averlo sempre con te, anche quando viaggi. In fin dei conti, con una sola carica, ha un’autonomia che supera le due settimane.

Sensore di pressione con luce, diverse modalità di pulizia e Bluetooth integrato. Collegalo all’app sullo smartphone per consigli e per vedere come pulisci la tua dentatura. Vista la semplicità di utilizzo e la possibilità di cambiare testina, lo spazzolino è perfetto per grandi ma anche piccini.

Liberati del classico spazzolino e scopri un nuovo modo di pulire i tuoi denti con Oral-B 4 4500. Ora in promozione su Amazon con uno sconto del 55%, approfittane al volo per acquistarlo a soli 49,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.