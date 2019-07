A fine 2013 ha messo in ginocchio i server di alcune delle più importanti piattaforme dedicate al gaming con una serie di attacchi DDoS mirati, ora dovrà scontare la sua pena. DerpTrolling, all’anagrafe Austin Thompson, è un 23enne statunitense residente nello Utah, giudicato responsabile per le azioni risalenti ormai a quasi sei anni fa.

Furono colpite le infrastrutture di PlayStation Network (Sony), Steam (Valve), Xbox (Microsoft), Electronic Arts, League of Legends (Riot Games), Nintendo, Quake Live (id Software), Dota 2 (Valve) e molte altre. Rendere inutilizzabili i servizi online legati ai videogiochi durante le festività natalizie è divenuta da quel momento una sorta di tradizione. Azioni giustificate con motivazioni come “per rovinare le vacanze a tutti”, “per spingere la gente a trascorrere il tempo con le famiglie” o più semplicemente “per divertimento”.

Il modus operandi di DerpTrolling prevedeva inizialmente un post su Twitter (l’account sembra ancora attivo) in cui si accettavano richieste in merito alle piattaforme da colpire, con aggiornamenti forniti poi regolarmente sull’esito delle azioni.

All GMT servers are now #offline . GG; http://t.co/CbbrLRcr2Y

È datato 31 dicembre 2013 un post in cui si fa esplicito riferimento a indagini federali sugli attacchi.

HOLY SHIT THE FEDS ARE AFTER US

— Derp Trolling (@DerpTrolling) December 31, 2013