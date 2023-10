Descript si arricchisce di nuove funzionalità AI

Descript è una piattaforma di editing audio e video che si basa sull’intelligenza artificiale per offrire ai suoi utenti strumenti semplici e potenti per creare contenuti multimediali di qualità. Fondata nel 2017 da Andrew Mason, ex CEO di Groupon, Descript ha come obiettivo di rendere l’editing audio e video facile come modificare un documento di testo.

Grazie alla sua tecnologia di trascrizione automatica, Descript permette di tagliare, copiare, incollare e modificare i file audio e video direttamente dal testo trascritto. Inoltre, Descript offre funzionalità avanzate di AI, come la generazione di voci sintetiche, la rimozione dello sfondo dei video, la creazione di sottotitoli e molto altro.

Oggi, Descript ha fatto un annuncio interessante: nelle prossime settimane, infatti, rilascerà diversi strumenti di intelligenza artificiale che amplieranno ulteriormente le possibilità creative dei suoi utenti.

Descript presenta la nuova versione del suo strumento vocale AI: Overdub

Descript ha rinnovato completamente il suo strumento vocale AI interno, chiamato Overdub. Si tratta di una tecnologia che permette di creare e modificare voci sintetiche a partire da un testo. Descript ha migliorato notevolmente le prestazioni e le funzionalità di Overdub, aggiungendo la possibilità di generare voci da zero, senza bisogno di registrare nulla, e di ottenere risultati in pochi secondi. Per maggiori dettagli sul nuovo e sul vecchio Overdub, si può consultare questo articolo.

Il vecchio Overdub era già uno strumento utile e innovativo, ma con le nuove voci AI, Descript offre ai suoi utenti un livello di qualità e flessibilità mai visto prima. Non è più necessario attendere 24 ore per addestrare o verificare una voce. E la qualità è talmente elevata che è possibile creare un’intera voce fuori campo con una semplice trascrizione.

Per credere ai propri occhi (e alle proprie orecchie), basta guardare questo video.

AI Speakers: la nuova evoluzione di Overdub

Overdub, il famoso strumento vocale AI di Descript, si è trasformato in una nuova suite di strumenti chiamata AI Speakers. Si tratta di una tecnologia che permette di creare e modificare voci sintetiche a partire da un testo, con una qualità e una naturalezza mai viste prima. Il nuovo modello di AI Speakers offre diversi vantaggi rispetto al vecchio Overdub, tra cui:

Una gestione semplificata delle etichette degli speaker, che permette di assegnare facilmente una voce a un personaggio o a un ruolo.

Una modalità di scrittura più intuitiva e veloce, che permette di inserire il testo da trasformare in audio direttamente nel progetto Descript, senza dover usare un editor separato.

Una maggiore varietà di voci e lingue disponibili, che permette di scegliere tra oltre 800 voci AI naturali e realistiche, in 142 lingue e accenti diversi.

Una maggiore flessibilità e personalizzazione delle voci, che permette di modificare il tono, il ritmo, l’emozione e lo stile delle voci AI, per adattarle al contesto e al messaggio.

AI Speakers segna così, una nuova era di editing audio basato sull’intelligenza artificiale, che rende la creazione di contenuti multimediali più accessibile ed espressiva.