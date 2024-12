Design unico: tastiera BT pieghevole ProtoArc in offerta a tempo

Una volta richiusa su se stessa occupa pochissimo spazio, grazie al suo design tri-fold, ma aperta diventa una tastiera wireless completa con 88 pulsanti e un trackpad multitouch: oggi in offerta a tempo su Amazon, la periferica di ProtoArc è perfetta per la mobilità. Consente di scrivere testi velocemente e agevolmente, riducendo al minimo l’ingombro nello zaino o in borsa. Sono incluse la custodia per il trasporto e il supporto per mantenere inclinato lo smartphone o il tablet.

L’offerta sulla tastiera Bluetooth pieghevole di ProtoArc

È in grado di gestire la connessione a tre dispositivi in contemporanea, ad esempio a smartphone, tablet e computer, passando dall’uno all’altro in un istante. Ha in dotazione il tradizionale layout QWERTY italiano e la compatibilità è garantita con tutti i sistemi operativi in circolazione (Windows, macOS, ChromeOS, Linux, Android, iOS, iPadOS e così via) e la batteria interna assicura un’autonomia fino a quattro mesi con una sola ricarica (da eseguire tramite la porta USB-C in dotazione). Scopri di più nella scheda sull’e-commerce.

Un volta chiusa occupa solo 21,49×11,89×1,98 centimetri. Lo sconto di Amazon propone la tastiera Bluetooth pieghevole di ProtoArc al prezzo finale di 45 euro. Si tratta del minimo storico da quando è in vendita. Non ci sono coupon da attivare: devi solo metterla nel carrello per cogliere l’occasione.

È venduta dal negozio ufficiale del brand e spedita attraverso la rete logistica dell’e-commerce. Se la compri adesso arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Concludiamo segnalando il voto medio assegnato da centinaia di recensioni: è 4,4 stelle su 5.