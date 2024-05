DesktopGPT di Stardock porta l'IA sul desktop

Stardock, software house nota soprattutto per lo sviluppo di utility dedicate alla personalizzazione dei sistemi operativi Windows (la più conosciuta è forse Fences per raggruppare le icone sulla scrivania), ha appena annunciato e lanciato DesktopGPT. Come si può intuire già dal nome, è uno strumento che integra l’intelligenza artificiale dei modelli GPT di OpenAI direttamente sul desktop del PC.

Stardock presenta DesktopGPT per Windows

Cosa lo differenzia dai tanti servizi online che fanno la stessa cosa? L’accesso rapido con la pressione di un singolo tasto (la scorciatoia da tastiera può essere impostata a piacimento), i template per l’esecuzione rapida di compiti specifici (anch’essi da definire a seconda delle proprie esigenze) e la possibilità di attivare in un istante comandi come copia-incolla.

L’utente può scegliere il modello GPT che preferisce interpellare, come visibile dallo screenshot qui sopra: GPT-3.5 Turbo, GPT-4 oppure GPT-4 Turbo. Tra le funzionalità ci sono quelle per generare automaticamente il riassunto o la traduzione di un testo (anche selezionando lo stile del risultato da ottenere), la stesura di una lettera di presentazione da allegare a una candidatura o i punti salienti di email e documenti, anche per le attività di marketing.

DesktopGPT fa parte della suite Object Desktop, disponibile con abbonamento annuale, la stessa che include altri strumenti come Fences, Start11, Groupy, SoundPackager, DeskScapes e Multiplicity. La compatibilità è garantita sia con Windows 11 sia con il predecessore Windows 10. Stando a quanto dichiarato da Brad Sams, co-fondatore e general manager, è l’evoluzione di un tool che abbiamo utilizzato internamento per essere più efficaci nelle interazioni IA .

Una curiosità: come scritto in apertura, oggi Stardock è conosciuta soprattutto per i software dedicati alla personalizzazione dei sistemi operativi, ma ha iniziato il suo percorso da sviluppatore di videogiochi. Il primo lanciato è stato Galactic Civilizations del 1993/94, uno strategico a turni per OS/2, piattaforma abbandonata da IBM poco più di un decennio più tardi.