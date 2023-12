Destroy All Humans 2 per PS5: un REGALO per il tuo Natale (-68%)

Se sei pronto a rivivere l’epoca d’oro della PS2 con un classico iconico, Destroy All Humans 2 per PS5 è il regalo perfetto per questa stagione natalizia. Questo gioco intramontabile, oggi disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 68%, ti porterà indietro nel tempo mentre ti immergi in una delle avventure più amate di sempre. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 12,98 euro.

Destroy All Humans 2: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

Il protagonista Crypto-137 ritorna con tutto il suo carisma alieno, pronto a conquistare la Terra e a farlo con stile. Mentre il gioco mantiene la sua essenza originale, la versione per PS5 offre un’esperienza visiva rinnovata, con una grafica straordinaria che rende giustizia al suo status di classico.

Il gioco ti catapulta negli anni ’60, consentendoti di esplorare una Terra alternativa con il tuo disco volante. Mentre fai strage di umani e utilizzi armi avanzate come la Pioggia di Meteore, senti la nostalgia dei tempi in cui Destroy All Humans 2 ha catturato i cuori dei giocatori su PS2.

Rapisci umani provenienti da tutto il mondo e sperimenta il divertimento di ridurli in cocktail di DNA per potenziare le tue abilità extraterrestri. Il vasto mondo aperto e esplorabile del gioco offre una dimensione ancora più coinvolgente, mantenendo l’essenza del titolo originale che ha conquistato generazioni di giocatori.

Riscopri la magia dei vecchi tempi con Destroy All Humans 2 per PS5. Con uno sconto del 68% su Amazon, questo classico rivisitato è un’opportunità imperdibile per regalare a te stesso o a un amico un viaggio nostalgico attraverso l’umorismo alieno e la distruzione creativa. Che tu sia un fan di lunga data o un nuovo giocatore, questo titolo rappresenta una gemma da possedere nella collezione di ogni appassionato di videogiochi. Non perdere altro tempo e acquistalo al prezzo stracciato di soli 12,98 euro, prima che sia troppo tardi.

