Il gruppo Deutsche Bank ha scelto Google Cloud. L’annuncio parla di una partnership strategica e globale dalla durata pluriennale che consentirà alla banca tedesca di innovare la gestione dei propri servizi facendo leva sulle potenzialità offerte dall’infrastruttura di bigG.

All’inizio dell’anno DB aveva invitato i tre principali player del mercato cloud, anche Amazon e Microsoft, a inoltrare un’offerta per la sottoscrizione del contratto. La società di Mountain View ha avuto la meglio rispetto alla concorrenza di AWS e Azure. Queste le parole del CEO Christian Sewing.

L’accordo è parte di un investimento in tecnologia da 13 miliardi di euro annunciato da Deutsche Bank e destinato a iniziative che andranno concretizzandosi entro il 2022 con l’obiettivo di risollevare le casse del gruppo dalle perdite registrate nel corso degli ultimi anni. La firma del contratto è prevista nei prossimi mesi.

È lecito attendersi che l’ammodernamento della struttura informatica di DB coincida con un’estensione del business verso il territorio FinTech che già oggi vede operare buona parte delle istituzioni finanziarie. Così Sundar Pichai, numero uno di Google e della parent company Alphabet, è intervenuto sulla stretta di mano.

Per oltre 150 anni Deutsche Bank è stato un pioniere dell’industria con uno storico di innovazioni nel settore dei servizi finanziari. Siamo entusiasti della partnership strategica e dell’opportunità per Google Cloud di essere utile al gruppo e ai suoi clienti per la loro crescita e per definire il futuro dell’industria dei servizi finanziari.