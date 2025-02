Devi attivare un nuovo numero? Very Mobile ti offre 200 GB a 6,99€/mese

Very Mobile lancia una promozione imperdibile per chi desidera attivare un nuovo numero: 200 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati al prezzo bloccato di 6,99€ al mese. L’offerta prevede un costo di attivazione di 2,99€ e la SIM gratuita. Per usufruire della connessione 5G, è necessario disporre di un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dal servizio.

La promozione di Very Mobile è valida fino al 13 febbraio, quindi non bisogna tergiversare troppo: per attivarla basta andare sul sito di Very Mobile. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questa proposta.

Cosa offre Very Mobile e perché è uno degli operatori più amati

Riassumiamo le caratteristiche principali della promozione in questione:

Traffico dati : 200 GB in 5G;

: 200 GB in 5G; Chiamate : Minuti illimitati verso numeri nazionali;

: Minuti illimitati verso numeri nazionali; Messaggi : SMS illimitati verso numeri nazionali;

: SMS illimitati verso numeri nazionali; Costo mensile : 6,99€;

: 6,99€; Costo di attivazione : 2,99€;

: 2,99€; Costo SIM: Gratuito.

L’offerta include anche 8,9 GB di traffico dati utilizzabili in roaming all’interno dell’Unione Europea, oltre a minuti e SMS illimitati. Ci sono poi molti vantaggi aggiuntivi, tra cui l‘assenza di costi extra: Very Mobile garantisce trasparenza totale, senza spese impreviste o costi nascosti. Da menzionare anche il blocco dei servizi a pagamento, per evitare attivazioni indesiderate, e alcune funzioni extra, come “Ti ho cercato”, “RingMe” e hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi.

E tutto questo con costi di attivazione molto ridotti, per abbattere le spese iniziali e iniziare subito ad usufruire dei vantaggi di questo piano tariffario. Very Mobile è apprezzato anche per le sue prestazioni: offre una copertura del 99,7% in 4G e del 97% in 5G sul territorio nazionale. È possibile sottoscrivere l’offerta direttamente sul sito ufficiale di Very, con spedizione gratuita della SIM: l’attivazione è semplice e veloce, anche tramite SPID.