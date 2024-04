Devin: il primo Software Engineer AI del mondo

L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato molti settori, dal manifatturiero all’aerospaziale, inaugurando un’era di innovazione tecnologica grazie ai progressi nell’automazione e nell’apprendimento automatico. Ora, con lo sviluppo di Devin, l’AI fa il suo ingresso anche nel campo del software engineering.

Devin è il primo Software Engineer dotato di intelligenza artificiale, creato da Cognition, startup statunitense specializzata nello sviluppo di software. Si tratta di una svolta epocale, poiché per la prima volta un programmatore è un’AI e non un essere umano. Devin è stato addestrato per codificare, eseguire il debug e persino sviluppare applicazioni e siti web in modo autonomo. È stato progettato per lavorare a fianco degli esseri umani, migliorando la produttività piuttosto che sostituendo il lavoro.

Chi è Cognition

Cognition, l’azienda con sede negli Stati Uniti che ha sviluppato Devin, è guidata da Scott Wu con l’obiettivo di rendere l’AI più abile nella risoluzione di problemi complessi. Come si legge sul loro sito, la startup ha ottenuto finanziamenti significativi, incluso un round di Serie A da 21 milioni di dollari guidato da Founders Fund. L’azienda può contare sul supporto di importanti leader del settore tecnologico come Patrick e John Collison, Elad Gil, Sarah Guo, Chris Re, Eric Glyman, Karim Atiyeh, Erik Bernhardsson, Tony Xu, Fred Ehrsam e molti altri.

Devin rappresenta un partner AI in grado di collaborare con ingegneri umani, gestendo le attività di routine per liberare gli sviluppatori dai compiti di base. L’intelligenza artificiale è presente nella codifica da tempo, ma in modo parziale: gli IDE prevedono automaticamente il codice, alcuni programmi rilevano errori e i chatbot danno consigli durante la scrittura. Devin segna un passo avanti: è la prima AI in grado di svolgere il processo di sviluppo software dall’inizio alla fine in autonomia.

Mentre gli strumenti AI esistenti si concentrano su singoli task, Devin comprende obiettivi complessi e li porta a termine da solo. Ciò è reso possibile dalle tecniche di machine learning usate per addestrarlo, che gli consentono di progettare, scrivere, testare software in modo indipendente.

Devin, l’ingegnere AI che sviluppa software in autonomia

Devin AI è un innovativo Software Engineer basato sull’intelligenza artificiale. A differenza dei tradizionali assistenti allo sviluppo software, Devin AI è un vero e proprio sviluppatore di software, dotato di strumenti avanzati come shell, browser, editor di codice e un sistema unico. Grazie a questi strumenti, è in grado di sviluppare diverse applicazioni e siti web, eseguendo attività di codifica e debug in molteplici linguaggi di programmazione.

Una delle caratteristiche distintive di Devin AI è la sua capacità di autoapprendimento, resa possibile dalla componente di machine learning. Questo gli consente di imparare dai progetti passati, apportando modifiche alle proprie capacità di software engineering. Durante il processo di autoapprendimento, Devin AI tiene traccia dei progressi compiuti in ogni progetto e raccoglie feedback da diverse parti interessate.

Inoltre, è in grado di apprendere nuove tecnologie di sviluppo software e costruire applicazioni basate su di esse, grazie alle sue avanzate capacità logiche e di ragionamento. Devin AI può anche collaborare con gli sviluppatori umani per definire i codici software e migliorare i propri modelli di intelligenza artificiale.

Le funzionalità di Devin

Devin è in grado di svolgere in autonomia l’intero processo di sviluppo software. Ecco, nel dettaglio le sue principali caratteristiche:

Codifica : può scrivere codice in diversi linguaggi come Python e JavaScript , creando siti web, app e altri progetti in base alle specifiche fornite.

: può scrivere codice in diversi linguaggi come e , creando siti web, app e altri progetti in base alle specifiche fornite. Test: effettua il controllo del codice per individuare e correggere errori, assicurando il corretto funzionamento.

Distribuzione: pubblica il software su Internet o dove necessario, configurandolo per un perfetto funzionamento.

Apprendimento: migliora nel tempo acquisendo nuove competenze per affrontare sfide più complesse.

Caratteristiche avanzate

Pianificazione : comprende come suddividere progetti complessi in task più semplici prima di iniziare la codifica.

: comprende come suddividere progetti complessi in task più semplici prima di iniziare la codifica. Contesto : ricorda dettagli chiave come obiettivi e strumenti per non perdere il focus.

: ricorda dettagli chiave come obiettivi e strumenti per non perdere il focus. Autocorrezione : impara dall’esperienza a migliorare il proprio lavoro in autonomia.

: impara dall’esperienza a migliorare il proprio lavoro in autonomia. Addestramento AI: può anche addestrare modelli AI per specifici compiti di progetto, come previsioni e raccomandazioni.

Differenze tra Devin e altri assistenti allo sviluppo software AI

Sebbene esistano diversi assistenti allo sviluppo software dotati di AI, Devin si distingue per le sue funzionalità e capacità uniche. Mentre gli assistenti AI possono suggerire il completamento del codice, non sono in grado di scrivere autonomamente l’intero codice, richiedendo l’intervento regolare degli sviluppatori umani sotto forma di input e indicazioni. Al contrario, Devin può sviluppare e distribuire un’applicazione software da zero, senza alcun aiuto esterno.

Inoltre, la portata dei progetti di Devin è molto più ampia rispetto a quella dei normali assistenti AI, che si limitano a suggerire alcune linee di codice per migliorare l’efficienza e rimuovere le ridondanze. Devin, invece, può generare interi blocchi di codice per eseguire software specifici e correggere tutti i bug e gli errori presenti. Infine, gli assistenti AI non possiedono le stesse capacità di autoapprendimento di Devin AI, basandosi principalmente sugli stili di codifica dell’utente per fornire suggerimenti.

Come funziona

Devin utilizza le tecnologie di intelligenza artificiale più avanzate per comprendere le richieste, pianificare il lavoro, scrivere codice e correggere autonomamente eventuali errori.

Il suo funzionamento si basa su potenti algoritmi e su una vasta base di conoscenze. È come se Devin avesse a disposizione un’enorme libreria nella sua “mente” con informazioni sui vari linguaggi di programmazione, su come costruire software e sulle migliori pratiche di sviluppo.

Quando riceve una richiesta, la scompone in sotto-task che può gestire consultando la sua conoscenza pregressa. Pianifica quindi il flusso di lavoro ottimale tenendo conto di fattori come tempistiche e dimensioni del progetto. Conoscendo linguaggi come Python e JavaScript, scrive il codice seguendo l’approccio ritenuto migliore. Durante lo sviluppo esegue controlli di qualità, verificando che tutto funzioni correttamente.

Le prestazioni di Devin

Le prestazioni di Devin sono state valutate tramite SWE-bench, un complesso benchmark che prevede la risoluzione di problemi reali di GitHub riscontrati in progetti open source come Django e scikit-learn. I test hanno evidenziato che è in grado di risolvere in modo completo il 13,86% dei problemi, superando nettamente il precedente stato dell’arte dell’1,96%.

Anche fornendo i file esatti da modificare, i migliori modelli precedenti riuscivano a risolvere solo il 4,80% dei problemi. Questi risultati dimostrano le eccezionali capacità di Devin nell’affrontare in autonomia problematiche di programmazione complesse, ottenendo livelli di prestazione mai raggiunti prima da un’intelligenza artificiale.

L’impatto di Devin sul settore dello sviluppo software

L’introduzione di Devin promette di trasformare radicalmente il settore dello sviluppo software. Grazie alla sua elevata velocità di calcolo, contribuirà ad aumentare notevolmente la produttività degli sviluppatori, consentendo loro di concentrarsi sull’innovazione e sull’adozione di nuove tecnologie, mentre le attività ripetitive di codifica e debug saranno automatizzate. Questo porterà a una significativa riduzione del tempo necessario per lo sviluppo e la distribuzione di software.

Un altro vantaggio di Devin AI è la sua capacità di integrazione con i flussi di lavoro esistenti, eliminando le ridondanze senza richiedere una revisione della struttura in essere. Ciò si traduce in una drastica riduzione dei costi legati allo sviluppo del software, mantenendo al contempo il flusso di lavoro. Inoltre, Devin AI rappresenta uno strumento di sviluppo ideale anche per i principianti che devono ancora acquisire una solida padronanza degli strumenti del mestiere.