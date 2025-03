Dì addio allo spam e al phishing con Incogni: ora con il 55% di sconto

Le email di spam e i tentativi di phishing sono tra le principali minacce online che ogni giorno riempiono le caselle di posta con messaggi indesiderati e pericolosi. Con Incogni, puoi finalmente liberarti di queste fastidiose email e proteggere i tuoi dati personali da venditori aggressivi e cybercriminali.

E ora, per un periodo limitato, puoi ottenere Incogni con il 55% di sconto, attivando il piano annuale a soli 6,29€ al mese inserendo il codice SWITCHON in fase di acquisto.

Blocca lo spam e proteggi i tuoi dati personali con Incogni

Ogni giorno, i data broker raccolgono e vendono le tue informazioni personali a terze parti, che le usano per inviarti email pubblicitarie non richieste o, peggio, per orchestrare sofisticati attacchi di phishing con l’obiettivo di rubare i tuoi dati sensibili. Incogni si occupa di intercettare questi broker, chiedendo la rimozione dei tuoi dati dai loro database e impedendo che le tue informazioni vengano diffuse senza il tuo consenso.

Con questo strumento puoi:

Ridurre drasticamente lo spam eliminando la tua email dai database di marketing aggressivo;

eliminando la tua email dai database di marketing aggressivo; Prevenire il phishing , bloccando la diffusione delle tue informazioni personali che potrebbero essere usate da cybercriminali;

, bloccando la diffusione delle tue informazioni personali che potrebbero essere usate da cybercriminali; Migliorare la tua privacy online , limitando la quantità di dati che aziende e data broker possono raccogliere su di te;

, limitando la quantità di dati che aziende e data broker possono raccogliere su di te; Evitare chiamate e messaggi indesiderati, poiché Incogni agisce anche sulla rimozione di numeri di telefono dai registri pubblicitari.

Il grande vantaggio di Incogni è che gestisce l’intero processo in modo automatico. Una volta attivato, lo strumento analizza quali broker possiedono i tuoi dati, invia richieste di rimozione e monitora le risposte, aggiornandoti costantemente sullo stato della tua protezione. Non dovrai fare nulla: Incogni lavora per te in background, garantendoti una protezione continua.

Per un periodo limitato, puoi ottenere Incogni al prezzo speciale di 6,29€ al mese per un anno, grazie allo sconto del 55%. Per approfittare dell’offerta, ti basta andare sul sito di Incogni e inserire il codice SWITCHON al momento dell’acquisto.