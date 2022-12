Diario di una schiappa: la legge dei più grandi è in streaming da oggi in esclusiva su Disney . Il lungometraggio si basa sul secondo omonimo libro di Jeff Kinney ed è adatto a tutta la famiglia. Una visione perfetta, per riscaldare queste fredde serate nell’attesa del Natale.

In streaming il nuovo Diario di una schiappa

Di seguito la sinossi del film d’animazione (ovviamente senza spoiler) che vede nuovamente protagonista Greg Heffley, questa volta alle prese con le regole imposte dal fratello maggiore Rodrick. C’è anche il trailer.

Continuano le strampalate avventure di Greg Heffley, uno studente delle medie angosciato e sfortunato, stavolta impegnato a gestire il suo rapporto complicato con il fratello maggiore Rodrick. Greg affronta una vera sfida: sopravvivere un weekend da solo col fratello Rodrick attendendosi alla sua lista infinita di leggi.

I libri per ragazzi Diario di una schiappa hanno venduto oltre 275 milioni di copie in tutto il mondo, diventando la sesta serie letteraria di maggior successo commerciale nella storia, secondo la classifica che vede primeggiare senza rivali la saga di Harry Potter.

Puoi guardare subito Diario di una schiappa: la legge dei più grandi in streaming su Disney : il contenuto è disponibile da oggi in Italia.

