Didattica a distanza: il Mini PC giusto è in sconto

Un Mini PC può essere la scelta giusta per organizzare a casa una postazione da destinare alla didattica a distanza o al lavoro in smart working: lo colleghi a schermo, mouse e tastiera, non serve altro. Qui è dove ti proponiamo il modello Beelink U59, oggi acquistabile a prezzo fortemente scontato grazie all'ottima offerta proposta da Amazon.

Beelink U59: Mini PC per DaD e lavoro in offerta

Nella scheda del prodotto sono riportate tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche del dispositivo. Ecco le più importanti: CPU Intel Celeron N5095, GPU Intel HD Graphics 6100, 8 o 16 GB di RAM, SSD da 256 o 512 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth, porte USB 3.0 Type-A e Type-C per la connessione delle periferiche, slot Ethernet e due uscite HDMI con supporto al 4K per le configurazioni multi-monitor.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft e ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati. Per altri dettagli far riferimento alla descrizione completa.

In chiusura le due versioni del Mini PC (Beelink U59) disponibili oggi su Amazon in forte sconto: ognuno scelga quella più adatta alle proprie esigenze in termini di RAM e SSD.