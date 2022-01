Addio dolori con il mouse Kensington Pro Ergo Fit Wireless

Se sei stanco dei dolori al polso, dell’affaticamento alla mano e dei vari problemi relativi all’utilizzo prolungato del mouse? Allora un modello ergonomico è ciò che ti serve. Puoi approfittare dell’offerta sul Kensington Pro Fit Ergo Wireless ad un prezzo vicino al suo minimo storico per soli 31 euro.

Mouse ergonomico Kensington Pro Fit Ergo Wireless: caratteristiche tecniche

Il mouse, infatti, è disegnato per garantire sia un posizionamento che un movimento della mano assolutamente naturali. L’inclinazione da 46,7 gradi garantisce una posizione corretta del polso eliminando la pressione del tessuto molle. Il tasto destro e sinistro sono concavi per rendere il clic più preciso e confortevole. Non mancano due tasti laterali così da agevolare la navigazione, per una dotazione complessiva di 6 tasti. Si tratta di un mouse pensato, naturalmente, per l’utilizzo professionale dedicato a chi utilizza il mouse quotidianamente e per molte ore.

La connessione avviene tramite un dongle contenuto in confezione. Questo utilizza la connettività wireless a 2,4GHz a bassa latenza che garantisce un segnale stabile fino a 20 metri di distanza. Questo è plug and play e non richiede quindi alcuna installazione driver o software di terze parti. All’interno integra un sensore ottico da 1600 DPI regolabile su 4 livelli attraverso l’apposito pulsante posto sotto la rotella. Per quanto riguarda l’alimentazione, infine, se ne occupa una singola batteria AA per un’autonomia di 6 mesi. Non manca la funzione di standby automatico che ne prolunga l’autonomia ed un pulsante on/off per ottenere la massima durata, insieme ad un LED di stato all’interno della rotella. In conclusione, un mouse estremamente semplice da utilizzare quanto pratico e affidabile, ad un prezzo più che accessibile per il mercato professionale.

Grazie allo sconto del 19%, il Kensington Pro Fit Ergo è disponibile su Amazon a soli 31,99 euro.