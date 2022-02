Teclast: il portatile giusto per la DaD a un PREZZACCIO

Ora che didattica a distanza e smart working sono tornati a far parte della nostra quotidianità, poter contare sul dispositivo giusto è essenziale: scegliere Teclast F15 Plus 2 garantisce la possibilità di studiare e lavorare da casa in modo efficiente. Oggi il laptop è acquistabile a un prezzo fortemente scontato, grazie a un'ottima offerta Amazon.

Teclast F15 Plus 2: il laptop che cerchi al prezzo che vuoi

Queste caratteristiche lo rendono un computer portatile funzionale e versatile: display Full HD con diagonale 15,6 pollici e pannello IPS, CPU Intel N4120 affiancata da GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB (espandibile) per l'archiviazione dei dati, moduli WiFi dual band e Bluetooth, porte USB-C e USB 3.0, slot microSD, tastiera full-size con numpad e trackpad, uscita video mini-HDMI per la connessione a monitor esterni, altoparlanti stereo, webcam con microfono per lezioni e riunioni online, batteria capiente per un'autonomia elevata. Puoi trovare gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con la licenza ufficiale Microsoft e la garanzia di poter ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati.

Curato anche nel design, con un profilo sottile e un peso ridotto al minimo indispensabile, il laptop Teclast F15 Plus 2 oggi può essere tuo al prezzo di soli 339,99 euro invece di 419,99 euro come da listino. Tutto ciò che devi fare è approfittare dell'offerta Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio.