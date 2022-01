Il 4K IPS al minimo storico: monitor Philips 276E8VJSB

Se vuoi un monitor 4K di ottimo livello senza spendere cifre folli, il Philips 276E8VJSB è esattamente ciò che cerchi con il suo pannello IPS perfetto anche per la grafica e la post-produzione. Oggi lo trovi in offerta su Amazon a soli 279 euro grazie ad uno sconto che lo porta al suo minimo storico.

Monitor 4K Philips 276E8VJSB: caratteristiche tecniche

L’aspetto è piuttosto minimale, con uno stand completamente in metallo e design frameless che si adatta perfettamente all’ufficio. Il monitor offre una diagonale di 27 pollici con risoluzione 4K (3840×2160) e tecnologia IPS. L’alta risoluzione unita alla fedeltà cromatica rende il pannello ideale anche per le applicazioni professionali di foto e video editing. Il refresh rate si limita ai 60Hz, tuttavia è una scelta perfetta per le console di nuova generazione come PS5 e Xbox Series XS che sfruttano a pieno tale risoluzione. Da questo punto di vista si tratta di un monitor decisamente versatile capace di adattarsi ad ogni esigenza, seppur pensato principalmente per un utilizzo professionale.

Per questa ragione sono presenti tutte le funzionalità dedicate alla protezione della vista come il Flicker Free ed il Low Blue Light. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione in modo da diminuire l’affaticamento durante l’utilizzo dello schermo. La seconda, invece, riduce sensibilmente l’emissione di luce blu, causa di arrossamento. Per quanto riguarda la connettività, il pannello I/O è piuttosto essenziale, ma offre tutte le funzionalità di cui si può necessitare. Nella parte posteriore sono presenti due porte HDMI e un ingresso DisplayPort. Non manca neanche il jack da 3,5mm che consente di collegare altoparlanti esterni. Una soluzione decisamente interessante che ti consentirà di lavorare in maniera più efficace e con il massimo confort possibile.

Grazie ad uno sconto del 17%, il monitor Philips 276E8VJSB è disponibile su Amazon per soli 279,90 euro per un risparmio di circa 60 euro sul prezzo di listino.