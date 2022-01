Logitech G335: il miglior suono al prezzo più basso di sempre

Ottieni il massimo da ogni partita con un suono di alta qualità grazie alle cuffie Logitech G335 che oggi segnano un nuovo minimo storico su Amazon a soli 43 euro. Un headset entry-level dedicato a chi cerca il miglior rapporto qualità/prezzo senza rinunciare in alcun modo alla qualità.

Cuffie gaming Logitech G335: caratteristiche tecniche

Le cuffie si presentano con un design profondamente migliorato così da garantire il massimo confort anche durante lunghe sessioni di gioco. I padiglioni mantengono l’imbottitura in memory foam, ma in questo caso sono rivestiti in tessuto con trama a nido d’ape. Questo oltre a garantire un buon isolamento dai rumori ambientali, fornisce una perfetta traspirazione per evitare la sudorazione. Abbandonano l’archetto imbottito, per un più pratico e confortevole archetto autoregolante. Questo sfrutta una fascia elastica che si adatta perfettamente alla forma della testa così da ridurre al minimo la pressione. La fascia, inoltre, è completamente staccabile così da consentirne una facile pulizia e sostituzione. Una scelta che inevitabilmente garantisce una migliore durabilità delle cuffie.

Nono mancano i controlli integrati direttamente sul padiglione. La rotella consente di gestire rapidamente il volume, mentre la funzione flip to mute permette di silenziare il microfono semplicemente sollevandolo. I driver al neodimio da 40mm forniscono un suono estremamente preciso, con bassi profondi che non sacrificano le frequenze medie e alte. Questo garantisce un vantaggio netto sugli avversari, dei quali potrai individuare con largo anticipo la provenienza. Per quanto riguarda la compatibilità, questa si estende praticamente a qualsiasi piattaforma grazie al jack da 3,5mm. Potrai utilizzare le cuffie con PC, Play Station, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 39%, le Logitech G335 possono essere acquistate su Amazon a soli 43,99 euro per un risparmio di ben 28 euro sul prezzo di listino, il prezzo più basso di sempre.