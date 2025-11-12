 Dietro il divano questa multipresa super slim è una genialata, solo 5€
La multipresa super slim di Electraline ti permette di avere le prese di corrente laddove ti sembrava impossibile: geniale.
La multipresa super slim di Electraline ti permette di avere le prese di corrente laddove ti sembrava impossibile: geniale.

Pensa al divano che devi tenere per forza lontano dal muro oppure a tante altre occasioni in cui una multipresa super slim avrebbe fatto comodo. Sei in questa situazione? Oggi la acquisti a prezzo irrisorio. Comoda, pratica e con ben 4 entrate così da collegare tutti i dispositivi che vuoi senza dover fare attacca e stacca. Merito di Electraline 61910 ela porti a casa a soli 5,73 euro con il prezzaccio in corso su Amazon.

Ce’è poco da dire sul suo conto. Questa multipresa è super slim ossia occupa così poco spazio che la puoi usare ovunque in casa. Dietro la scrivania, il divano oppure in verticale dove ne hai bisogno. Disponibile sia in colorazione bianca che nera, è un vero prodotto geniale. Invece di dover ricorrere a un modello ingombrante, con questa versione di Electraline hai i collegamenti aggiuntivi che ti servono e il massimo ordine. Fili a penzoloni e disordine sul pavimento? Ricordi che non ti appartengono più.

Dal punto di vista tecnico, è una semplicissima multipresa con uno spessore complessivo di 23mm. Ha quattro prese bivalenti 10/16A per poter connettere qualsiasi elettrodomestico o dispositivo. Anche se i tuoi prodotti hanno delle prese particolari, li connetti senza problemi perché non c’è rischi che i due  design possano cozzare. Il cavo è lungo 1,5 metri per offrirti la comodità massima e la spina principale, invece, è orientata a 90°. Insomma, puoi metterla subito all’opera e avere delle prese elettriche laddove prima ti sembrava impossibile.

Non sprecare l’occasione e porta a casa la tua multipresa super silm di Electraline. Con il prezzaccio su Amazonla fai tua a soli 5,73 euro scegliendo se acquistarla in bianco o in nero.

Pubblicato il 12 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
12 nov 2025
