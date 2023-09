Difenditi da malware e tracker grazie a questi consigli

Oggi i nemici numero uno online sono malware e tracker. I primi infettano i nostri dispositivi per impossessarsi di dati personali, dettagli di pagamento, carte di credito e molto altro. I secondi, invece, ledono la nostra privacy per profilarci a livello commerciale o per vendere i nostri dati su siti e portali discutibili o sul Dark Web. La soluzione definitiva a queste due piaghe della rete è NordVPN, oggi al 68% di sconto e tanti Buoni Regalo Amazon.it.

NordVPN, lo si evince dal nome stesso, nasce come VPN per rendere anonima la tua navigazione e garantirti un accesso a internet illimitato senza censure né georestrizioni. Poi col tempo ha evoluto le sue funzionalità integrando veri e propri sistemi di difesa contro pericolose minacce che online stanno seminando il panico tra utenti ed esperti in cybersicurezza visto la loro cospicua diffusione.

Ecco perché è sempre più indispensabile prestare la massima attenzione ed essere particolarmente prudenti quando si naviga online. Pericolosi malware sono spesso dietro l’angolo per attaccarci a nostra insaputa mentre invadenti tracker continuano a monitorare le nostre azioni sul web per registrare ogni dato fondamentale alla loro profilazione. In tutti e due i casi a rischio c’è la nostra privacy oltre che la nostra sicurezza.

30€ di Buono Regalo Amazon.it (Offerta a tempo limitato) 🥇 Ottieni fino a 30€ di Buono Regalo Amazon.it

💰 68% di sconto + 3 mesi extra in regalo

⌚ Offerta a tempo limitato fino al 1 ottobre

🔎 Feature aggiuntive come Antivirus

⚽ SmartDNS per guardare spettacoli e film Abbonati e ricevi un Buono Amazon

Malware e Tracker diventeranno un lontano ricordo

Se vuoi che malware e tracker diventino fin da subito un lontano ricordo alle buone pratiche di navigazione online e download devi aggiungere anche una buona VPN, ma non una qualsiasi. Scegli NordVPN se vuoi protezione, privacy e sicurezza al 100%! Infatti, la sua app multidispositivo – compatibile con tutti i sistemi operativi – aggiunge il massimo della protezione ai tuoi device.

Un anti-malware analizza i file per rilevare eventuali malware durante il download. Inoltre, blocca tutti i siti web pericolosi. In aggiunta hai anche un ad-blocker che nasconde pubblicità invadenti, banner e pop-up. In questo modo mantieni sane abitudini online e previeni qualsiasi possibile attacco quando e dove potresti meno aspettarti.

Un anti-tracker blocca i tracker e le loro attività di monitoraggio. Così il web diventa un posto più sicuro per te e per tutta la tua famiglia evitando la registrazione di cronologia, acquisti, preferenze, durata delle sessioni, larghezza di banda e molto altro ancora. Insomma, NordVPN è la scelta giusta e il miglior consiglio, efficace al 100%, contro malware e tracker.

