Difenditi da spam, truffe e frodi online con Incogni: ora è in sconto del 50%

Proteggere i propri dati personali è diventata una priorità assoluta in un’epoca in cui spam, truffe e frodi digitali sono all’ordine del giorno. Incogni è il servizio che ti aiuta a ridurre la tua esposizione, intervenendo direttamente alla radice: la rimozione dei tuoi dati da database e broker online che li raccolgono e rivendono.

Oggi, grazie alla promozione in corso, è possibile attivare Incogni con prezzi a partire da soli 7,29€ all’anno, approfittando del 50% di sconto su tutti i piani. Un’occasione per proteggere la tua privacy con un servizio automatizzato e sempre aggiornato.

Come funziona Incogni e perché può proteggerti davvero

Incogni agisce in modo proattivo per ridurre la diffusione non autorizzata dei tuoi dati personali sul web. Una volta attivato l’abbonamento, il servizio individua i principali data broker che hanno raccolto le tue informazioni – come nome, indirizzo, email, numeri di telefono – e invia, a tuo nome, richieste formali di rimozione in conformità alle normative sulla privacy (GDPR, CCPA e simili).

L’intero processo è automatizzato: Incogni monitora costantemente i broker e, quando necessario, rinnova le richieste di cancellazione per garantire che i dati non vengano nuovamente inseriti nei database. In questo modo, si riduce sensibilmente il rischio di ricevere spam, diventare bersaglio di truffe mirate o subire tentativi di furto d’identità.

La dashboard intuitiva ti consente di controllare in tempo reale lo stato delle richieste, sapere da quali broker i tuoi dati sono stati rimossi e ricevere aggiornamenti periodici sull’attività svolta. Grazie alla promozione in corso presente sul sito di Incogni, è possibile proteggere le proprie informazioni con un investimento minimo e un impatto significativo sulla propria sicurezza online.